Страны Запада проявляют солидарность с Украиной, несмотря на полезных идиотов путниского режима.

Порошенко обвинил Путина в уничтожении демократии в собственной стране yes-ukraine.org

Российский режим использует механизмы демократии в странах Запада в собственных целях, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Российский авторитарный режим, который замочил в сортире демократию в собственной стране, с удовольствием пользуется ее (демократии) инструментами для достижения собственных целей за пределами Российской Федерации", - сказал президент на торжествах по случаю годовщины Революции достоинства в Киеве.

Порошенко напомнил, что ПАСЕ одобрила документ, в котором ситуация на востоке Украины характеризуется как "российская военная агрессия" против суверенной независимой страны. "Проявления подобной солидарности уже наконец-то случаются автоматически", - сказал он.

Подробнее об использовании Россией демократических механизмов в странах Запада читайте в спецпроекте "Зеркала недели. Украина" "Похищение Европы".