Чтобы найти выход из "минского тупика", нужно пройти путь до конца - Горбулин

Трансформации соглашений, смена подхода к их сути и логике не состоится до тех пор, пока все возможности диалога не будут исчерпаны.

Горбулин рассказал о перспективах минских соглашений

В политическом смысле дойти до тупика "Минска-2" означает вовсе не упереться в стену — это означает увидеть, что за ней тоже есть пространство для решений. Но чтобы идти к новым возможностям политического урегулирования, требуется все же "пройти этот путь до конца".Такое мнение высказал в своей статье для ZN.UA Владимир Горбулин, советник президента, директор Национального института стратегических исследований, академик НАНУ, доктор технических наук, профессор.По его мнению, трансформации соглашений, смена подхода к их сути и логике не состоится до тех пор, пока все возможности диалога не будут исчерпаны.

"Президент Украины предложил одно из направлений — Дорожная карта, с четкими и понятными сроками и ответственными за ее выполнение. Будет ли эта инициатива успешна? Рационально она логична и выполнима. Но будет ли она успешна с нашими нынешними партнерами за минским столом? Но в любом случае идти по этому пути нужно", - считает Горбулин."Безусловно, нам нужны заготовки на случай согласия сторон пересмотреть (скорее — уточнить) "Минск-2" и выйти на новый формат договоренностей. Необязательно это будет выглядеть радикально, но подготовиться к такому развитию событий нужно. Прежде всего — переосмыслив минские соглашения и поняв, в какой форме они для нас станут приемлемыми. В текущей их редакции они, во-первых, явным образом (особенно в пунктах 4, 9 и 11) ведут к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины, что противоречит не только национальным интересам Украины, но и Декларации глав государств "нормандской четверки" от 12 февраля 2015 года. И, во-вторых, о чем уже неоднократно говорила украинская сторона, проведение выборов до восстановления контроля над границей бессмысленно", - говорится в статье.Горбулин отмечает, что даже не выходя из логики "Минска-2", часть его положений может быть модернизирована, чтобы документ стал реальнее в части его фактического, а не теоретического выполнения."Например, нам нужно прямо зафиксировать в обновленном соглашении порядок проведения выборов и установления контроля над границей (сначала контроль — потом выборы). Также для практической реализации пунктов о порядке местного самоуправления сторонам нужно не требовать от Украины переписать свою Конституцию, а обсуждать суть Закона Украины "О временном порядке местного самоуправления в ОРДЛО". То же самое касательно амнистии: абсурдные попытки "руководителей" "ДНР/ЛНР" (а де-факто — России) вытребовать полную амнистию — бессмысленны, поскольку противоречат всей международной практике.

И, конечно, стоит рассматривать возможность расширения числа участников переговоров за счет США, ЕС, стран — подписантов Будапештского меморандума. Впрочем, шансы на такое расширение весьма призрачны: сейчас ни Россия, ни Берлин с Парижем этого явно не хотят. Но как поведут себя эти страны после выборов — вопрос неоднозначный", - отмечает академик.

Напомним, как сообщил по итогам встречи в Берлине президент Украины Петр Порошенко, до конца ноября главы министерств иностранных дел утвердят основу проекта дорожной карты по имплементации минских соглашений.

Встреча в "Нормандском формате" состоялась в ночь с 19 на 20 октября. Порошенко, Меркель и Олланд провели трехсторонние консультации перед саммитом "Нормандской четверки". Лидеры скоординировали свои позиции перед встречей с российским президентом Владимиром Путиным.

Как пишет Сергей Рахманин в своем материале для ZN.UA, даже если Россия согласиться допустить наблюдателей ОБСЕ к границе, у них не будет реальных механизмов ее контроля, что ставит под вопрос возможность реального обеспечения безопасности в ОРДЛО.

"Россия обозначила готовность обеспечить доступ ОБСЕ к границе. ОБСЕ подтвердила готовность мониторить границу. Кремль может пустить наблюдателей к границе. Они получат теоретическую возможность следить за ней. Ни о каком контроле пока даже речь не велась", – отмечает автор, добавив, что вопрос о выборах в ОРДЛО появился в повестке дня в крайне неблагоприятное для Украины время.

"С одной стороны, Порошенко не мог уступить натиску Меркель, с другой — сейчас ему трудно будет зайти с этим в Раду. Он будет по-прежнему "петлять". Вопрос только в том, почему он с завидным постоянством ограничивает себе простор для "петляния", – резюмирует автор.

Подробнее о перспективах минского процесса читайте в статье Владимира Горбулина "Точка бифуркации" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".