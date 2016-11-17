Четырех депутатов Рады должны наказать за сокрытие в декларациях

ГПУ направила материалы в НАПК, которое должно привлечь нарушителей к ответственности.

Четыре депутата, которые после 1 сентября 2016 года приобрели транспортные средства или получили доход от отчуждения недвижимого или движимого имущества, не сообщили об этом в НАПК obozrevatel.com

По результатам обработки Генеральной прокуратурой деклараций чиновников, установлены факты непредоставления и несвоевременного предоставления уведомлений о существенных изменениях в имущественном состоянии четырех народных депутатов.

"Четыре народных депутата Украины, которые после 1 сентября 2016 года приобрели транспортные средства или получили доход от отчуждения недвижимого или движимого имущества, в десятидневный срок не сообщили об этом в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции путем представления электронного сообщения в реестр", - говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

В ГПУ отметили, что один из депутатов не уведомил НАПК о приобретении мотоцикла Harley-Davidson 2012 года выпуска за 141 тыс. грн, а второй – автомобиля Toyota Land Cruiser 2012 года выпуска за полмиллиона гривень. Еще один депутат не подал информацию о получении дохода в размере 100 тыс. грн от отчуждения автомобиля Lexus LX 570 2010 года.

Невыполнение этих требований является правонарушением, связанным с коррупцией, и влечет административную ответственность, предусмотренную ч. 2 ст. 1726 КУоАП.

ГПУ направила материалы в НАЗК, в компетенцию которого входит привлечение нарушителей к ответственности.

Ранее в НАПК разъяснили механизм привлечения к ответственности за недостоверные е-декларации. Для проверки информации по е-деклараций НАПК будет использовать базы данных из реестров госорганов, а также других источников информации.

Послы стран G7 в Украине подчеркнули, что важнейшим элементом системы е-декларирования должно стать наличие у НАПК "способности, ресурсов и независимости для проверки данных деклараций должным образом и управления системой электронного декларирования активов".

Экс-замглавы СБУ Виктор Трепак считает, что несмотря на действительно огромный позитив е-декларирования, нужно учитывать его большие риски и опасности, обусловленные ситуацией в государстве и возможностью использовать результаты декларирования вопреки его основному назначению. Подробнее читайте в материале "Е-сокрытие и е-облава" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".