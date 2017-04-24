Четыре партии получили из бюджета более 90 миллионов гривень

Финансирование на второй квартал 2017 года получили все парламентские партии, кроме "Батькивщины" и "Оппоблока".
По состоянию на 20 апреля, "Народный фронт" получил 28 миллионов 438 тысяч 375 гривень, "Блок Петра Порошенко "Солидарность" – 28 миллионов 25 тысяч 900 гривень, "Самопомич" – 14 миллионов 98 тысяч 640 гривень, а Радикальная партия Олега Ляшко – 9 миллионов 564 тысячи 475 гривень.
В соответствии с законом "О политических партиях", "Самопомич" получила дополнительно 11 миллионов 59 тысяч 985 бюджетных гривень в связи с соблюдением гендерных квот – наличии среди членов партии двух третей лиц одного пола от общего числа.
Выделение средств на финансирование "Батькивщины" и "Оппозиционного блока" НАПК должно рассмотреть на одном из ближайших заседаний.
Госбюджетом на финансирование партий в 2017 году предусмотрено 442 млн грн.
Подробнее о государственном финансировании политических партий читайте в материале Андреаса Умланда и Мириама Космеля "Государственное финансирование политических партий: Судьбоносная реформа или политическая косметика?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA