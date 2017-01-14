Часть западных элит воспринимает Украину как проблему в отношениях с Россией - Климпуш-Цинцадзе

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Некоторые западные и украинские политики готовы пожертвовать ценностями ради собственных интересов, утверждает вице-премьер.

Часть западных элит готова "пожертвовать" Украиной ради экономического сотрудничества с РФ Василий Артюшенко, ZN.UA

Среди западной элиты есть те, кто воспринимает Украину как источник проблем в отношениях с Москвой, пишет в своей статье для ZN.UA вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Часть западных элит воспринимает Украину как проблему, которую надо решить как можно быстрее. Поскольку она мешает восстановить режим отношений as usual с Россией и сосредоточиться на внутренних вопросах развития экономики и реализации экспортного потенциала западных стран (Россия — все же крупный рынок)", - указывает она.

По словам вице-премьера, часть украинских элит, в свою очередь, напугана перспективой евроатлантической интеграции, поскольку она подорвет их доминирующие позиции в украинской политике и экономике. Данная часть элиты, как указывает автор, сегодня стремится восстановить традиционный режим в отношениях с государством и обществом.

"Фактически имеем дело с неким "элитарным прагматизмом" — когда интересы преобладают над ценностями, следовательно, — ценностями можно пожертвовать, если интересы страдают. Этот прагматизм элит проявлялся по-разному. В Украине — через попытки блокировать реформы, поддержку системной коррупции, создание искусственных "псевдомайданов", деструктивное поведение финансируемых крупным бизнесом политических сил. На Западе — через призывы к восстановлению "нормальных отношений с Россией", сопротивление отдельных политических сил продолжению санкций, промедление и блокирование процесса предоставления безвизового режима с Украиной, попытки развертывания политической кампании по блокированию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - заключает Климпуш-Цинцадзе.

Читайте статью Иванны Климпуш-Цинцадзе "Мост" или форпост?", посвященную вопросу целесообразности евроатлантической интеграции Украины, в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".