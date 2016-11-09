Чалый считает завершение выборов в США выгодным для Украины

Вступление на пост президента США любого нового кандидата может сыграть на руку Киеву, считает украинский дипломат.

Посол Украины в США Валерий Чалый не считает победу Трампа политической трагедией president.gov.ua

Окончание президентских выборов в США и сохранение в Конгрессе США влияния проукраинских политиков открывает для украинской стороны шансы получить гораздо более значимую поддержку от Вашингтона, заявил посол Украины в США Валерий Чалый.

В эфире телеканала NewsOne дипломат заявил, что ориентироваться только на прогнозы СМИ было бы неправильно, поскольку они едва ли не впервые заняли политическую позицию по поддержке одного из кандидатов.

"Для нас важно не терять темп в эти месяцы, которые последуют после восьмого числа, даты выборов, и инаугурации. У нас очень много вопросов, которые надо рассмотреть для Украины в Конгрессе… Все те конгрессмены, и сенаторы, и республиканцы, и демократы, которые четко высказывались в поддержку Украины, они сейчас побеждают в своих округах. Это означает, что мы имеем большой шанс побороться за то, чтобы, например, Stand for Ukraine (акт в поддержку Украины), тот, что открывает новые возможности для Украины, был проголосован и поддержан. И в случае прихода, например, Трампа, эти процессы пойдут быстрее. Почему? Потому что действующая администрация будет выставить определенные "флажки" для того, чтобы, по сути, не то, чтобы ограничить исполнительную власть, но чтобы сохранить определенный баланс", – указал посол.

По его словам, при любом новом президенте США возможности Украины только возрастут.

"В любом случае, я думаю, что возможности для Украины при любом новом кандидате будут большими. Я оптимистически смотрю на ситуацию, потому что, как правило, администрация, которая отходит от текущей работы, смотрит на другие приоритеты. Новые политики, приходящие к власти, смотрят на перспективу", – заключил Чалый.

Ранее заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив заявил, что Украина готова работать с Трампом и продолжать строить отношения с США на самом высоком уровне

Напомним, по итогам состоявшихся в США 8 ноября выборов, Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп станет новым президентом США.

В ходе избирательной кампании, Трамп заявлял, что ему безразлично, вступит ли наша страна в НАТО, и настаивал, что война в Донбассе – это проблема Европы, а не США. Республиканец подчеркивал, что именно Германия должна заниматься решением российско-украинского конфликта.

Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.

А эксперт Atlantic Council Адриан Каратницкий в интервью ZN.UA сказал, что хотя президент США и имеет значительную власть в формировании внешней политики, это не означает, что он не контролируемый и может делать все, что заблагорассудится. В Конгрессе остаются "рейгановские ястребы" среди республиканцев. Вероятно они объединятся с демократами и будут сдерживать одиозного президента Трампа.