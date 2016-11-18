Чалому поручили подготовить визит Порошенко в США в начале 2017 года

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Украинский президент хочет встретиться с Трампом после инаугурации.

Порошенко хочет встретиться с Трампом как можно скорее © European Council

Министерство иностранных дел и Администрация президента поставили перед посольством Украины в США организовать визит президентав Вашингтон и встречу с избранным президентом Соединенных Штатовпосле его инаугурации в январе 2017 годя.

"Сложно себе представить визиты сразу же после 20 января, сразу же после инаугурации, поэтому такое задание, которое прозвучало в Киеве от Министерства иностранных дел, от Банковой, я принял к исполнению… Будем пытаться провести визит как можно быстрее, если получится, в феврале – это будет для нас также большой победой", – сообщил посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый на видеобрифинге в пятницу, 18 января.

Дипломат отметил, что встреча Трампа с Порошенко в феврале возможна.

"Я не буду говорить наперед, насколько это реалистично, но это очень амбициозное задание. Но, имея предыдущий опыт, могу сказать, что не считаю это нереалистичным", – заверил посол.

Чалый уточнил, что Порошенко не будет присутствовать на инаугурации Трампа, так это не соответсвует американским политико-дипломатическим традициям.

"В США не принято участие глав государств в таких мероприятиях, то есть они происходят на уровне послов, которые присутствуют на таких мероприятиях. Это специфика США, и это несколько отличается от нашей процедуры", – пояснил дипломат.

Накануне состоялся телефонный разговор Порошенко с избранным президентом США Дональдом Трампом. Украинский президент заверил Трампа в готовности Киева к активному сотрудничеству с новой президентской администрацией в Вашингтоне. Порошенко и Трамп договорились о продолжении контактов, в том числе о проведении двухсторонней встречи.

Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".