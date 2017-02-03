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Бывший замминистра обороны Долгов назначен послом Украины в Грузии

3 февраля в 11:28

Игорь Долгов занимал в Минобороны пост заместителя по вопросам европейской интеграции. До этого возглавлял Миссию при НАТО.

Игорь Долгов, посол в НАТО
Бывший посол Украины при НАТО возглавил дипломатическую миссию в Грузии
nato.int
Президент Петр Порошенко своим указом назначил послом Украины в Грузии Игоря Долгова.

59-летний Долгов занимал должность замминистра обороны с 14 мая 2015 года. Ранее он был главой Миссии Украины при НАТО и послом Украины в Бельгии.

1 февраля Кабинет министров уволил Долгова с должности заместителя министра обороны по вопросам европейской интеграции по собственному желанию.

В августе 2016 года Порошенко назначил новым послом Украины в Турции директора Департамента консульской службы МИД Андрея Сыбигу. В ноябре Порошенко назначил послом Украины в Словацкой Республике дипломата Юрия Мушку. В январе 2017 года президент Порошенко уволил Евгения Перебийноса с должности посла Украины в Латвии и назначил его послом в Чешской республике.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги Порошенко Грузия
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