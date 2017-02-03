Бывший замминистра обороны Долгов назначен послом Украины в Грузии

Игорь Долгов занимал в Минобороны пост заместителя по вопросам европейской интеграции. До этого возглавлял Миссию при НАТО.
59-летний Долгов занимал должность замминистра обороны с 14 мая 2015 года. Ранее он был главой Миссии Украины при НАТО и послом Украины в Бельгии.
1 февраля Кабинет министров уволил Долгова с должности заместителя министра обороны по вопросам европейской интеграции по собственному желанию.
В августе 2016 года Порошенко назначил новым послом Украины в Турции директора Департамента консульской службы МИД Андрея Сыбигу. В ноябре Порошенко назначил послом Украины в Словацкой Республике дипломата Юрия Мушку. В январе 2017 года президент Порошенко уволил Евгения Перебийноса с должности посла Украины в Латвии и назначил его послом в Чешской республике.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,