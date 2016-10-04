Бывший заместитель Райнина выиграла конкурс на замещение должности главы Харьковской ОГА

Светличная уже больше месяца руководит областью в статусе и.о. председателя облгосадминистрации.

Светличная займет место Райнина в Харьковской ОГА sq.com.ua

Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы во вторник, 4 октября, выбрала Юлию Светличную председателемоблгосадминистрации.

Резервным кандидатом избран начальник военно-юридического факультета Национального университета имени Ярослава Мудрого Сергей Мельник, который на протяжении года имеет право быть назначенным главой Харьковской ОГА в случае, если Светличная не пройдет специальную проверку, откажется от должности либо в случае форс-мажора, передают "Українські новини".

Напомним, 30 августа Петр Порошенко назначил Юлию Светличную исполняющей обязанности главы Харьковской облгосадминистрации. Предыдущий председатель Харьковской ОГА Игорь Райнин возглавил Администрацию президента.

С апреля 2016 года Светличная занимала должность первого заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации.

32-летняя Светличная является главой фракции "Блока Петра Порошенко" в Харьковском областном совете, возглавляет постоянную комиссию по вопросам социально-экономического развития региона и международного сотрудничества.

Юлия Светличная имеет два высших образования (экономика и государственное управление), кандидат наук госуправления.

Трудовую деятельность начала в 2005 году, с 2006 – на государственной службе.

В 2015 году Светличная задекларировала 133,7 тыс. гривень доходов.