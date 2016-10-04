Бывший заместитель Райнина выиграла конкурс на замещение должности главы Харьковской ОГА

Светличная уже больше месяца руководит областью в статусе и.о. председателя облгосадминистрации.
Резервным кандидатом избран начальник военно-юридического факультета Национального университета имени Ярослава Мудрого Сергей Мельник, который на протяжении года имеет право быть назначенным главой Харьковской ОГА в случае, если Светличная не пройдет специальную проверку, откажется от должности либо в случае форс-мажора, передают "Українські новини".
Напомним, 30 августа Петр Порошенко назначил Юлию Светличную исполняющей обязанности главы Харьковской облгосадминистрации. Предыдущий председатель Харьковской ОГА Игорь Райнин возглавил Администрацию президента.
С апреля 2016 года Светличная занимала должность первого заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации.
32-летняя Светличная является главой фракции "Блока Петра Порошенко" в Харьковском областном совете, возглавляет постоянную комиссию по вопросам социально-экономического развития региона и международного сотрудничества.
Юлия Светличная имеет два высших образования (экономика и государственное управление), кандидат наук госуправления.
Трудовую деятельность начала в 2005 году, с 2006 – на государственной службе.
В 2015 году Светличная задекларировала 133,7 тыс. гривень доходов.Українські новини