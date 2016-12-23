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БПП провел новогодний "корпоратив" в спорт-клубе Порошенко

23 декабря в 02:23

Вместе с депутатами праздновали министры от БПП, Гройсман и Луценко. 

5 элемент
Порошенко провел "корпоратив" в своем спорт-клубе "5 элемент"

Пропрезидентская партия БПП "Солидарность" отметила новогодний корпоратив в киевском фитнес-клубе "5 элемент", принадлежащем президенту Петру Порошенко.   

На празднике присутствовали народные депутаты, министры, прошедшие от фракции БПП, а также премьер-министр Владимир Гройсман. Также в клубе присутствовал генеральный прокурор Юрий Луценко. Посетил "5 элемент" также мэр Киева Виталий Кличко, передает "Украинская правда" со ссылкой на источник в БПП. 

Гостей развлекали етноартисты. Для своих коллег пела народный депутат, кума президента Оксана Билозир. 

Закончился праздник выступлением самого Петра Порошенко. 

"Был очень хорошее патриотическое итоговое выступление президента", - сообщил т один из депутатов. 

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Другой депутат подчеркнул, что новогодний праздник был похожим скорее не "на "корпоратив", а на мотивационную встречу членов команды". 

По материалам: Украинская правда
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Тэги БПП депутат президент праздник Порошенко новогодний корпоратив Народный Луценко Киев Гройсман министр Билозир
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