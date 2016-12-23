БПП провел новогодний "корпоратив" в спорт-клубе Порошенко

Вместе с депутатами праздновали министры от БПП, Гройсман и Луценко.

Порошенко провел "корпоратив" в своем спорт-клубе "5 элемент"

Пропрезидентская партия БПП "Солидарность" отметила новогодний корпоратив в киевском фитнес-клубе "5 элемент", принадлежащем президенту Петру Порошенко.

На празднике присутствовали народные депутаты, министры, прошедшие от фракции БПП, а также премьер-министр Владимир Гройсман. Также в клубе присутствовал генеральный прокурор Юрий Луценко. Посетил "5 элемент" также мэр Киева Виталий Кличко, передает "Украинская правда" со ссылкой на источник в БПП.

Гостей развлекали етноартисты. Для своих коллег пела народный депутат, кума президента Оксана Билозир.

Закончился праздник выступлением самого Петра Порошенко.

"Был очень хорошее патриотическое итоговое выступление президента", - сообщил т один из депутатов.

Другой депутат подчеркнул, что новогодний праздник был похожим скорее не "на "корпоратив", а на мотивационную встречу членов команды".