Боровик намерен обжаловать в ЕСПЧ лишение его украинского гражданства

Политик пообещал вернуться в Украину по украинскому паспорту.

Боровик собирается выступить на сессии Одесского горсовета Sasha Borovik/Facebook

Депутат Одесского городского совета и экс-советник бывшего председателя Одесского облгосадминистрации Михеила Саакашвилисообщил о намерении обжаловать прекращение украинского гражданства в Европейском суде по правам человека.

"Я принял решение обратиться в Европейский суд по поводу решения президента о лишении меня гражданства", – написал Боровик на своей странице в Facebook вечером в четверг, 4 мая.

Он также пообещал в ближайшее время вернуться в Украину и принять участие в работе Одесского горсовета.

"Я прилечу в страну из Европы по Украинскому паспорту. Я прийду на сессию и скажу бандитам то же, что я сказал им на своей последней сессии в марте 2016: вы, мафия, которая с 90-х годов, при поддержке СБУ и официального Киева, захватили власть и доите этот город. Это не простое для меня решение, потому что на последней сессии ко мне была применена физическая сила, и никто из государственной власти, кроме Михеила Саакашвили, не встал тогда рядом со мной", – заявил Боровик.

"До встречи в Одессе, друзья. И до встречи в Страсбурге, оппоненты", – подытожил политик.

Напомним, 4 мая народный депутат от Радикальной партии Дмитрий Линько обнародовал фотокопию указа президента о прекращении гражданства народного депутата Андрея Артеменко, депутата Одесского горсовета Александра Боровика и еще трех человек.

Перед этим глава парламентской партии "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Артеменко. В то же время, член комиссии при президенте по вопросам гражданства Валерий Пацкан сообщил, что вопрос Артеменко комиссией еще не рассматривался.

Однако вскоре народный депутат от БПП, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз подтвердила, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Артеменко.