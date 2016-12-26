Борислав Береза опроверг информацию о том, что займет место Савченко в ПАСЕ

Народный депутат считает, что нового члена украинской делегации должна выбрать Верховная Рада.

Народный депутат считает, что он не заменяет Надежду Савченко в украинской делегации в ПАСЕ Василий Артюшенко, ZN.UA

Борислав Береза назвал информацию о том, что займет место народного депутата Надежды Савченко в украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы, "не совсем корректной". С соответствующим заявлением нардеп выступил в эфире телеканала "112 Украина"

По мнению Березы, нового члена украинской делегации в ПАСЕ должна выбрать Верховная Рада.

"Я раньше был членом украинской делегации в ПАСЕ, я был заместителем Савченко. Каждый из нас проходил по квоте, я был внефракционный. Все остальные фракции дали свою квоту, чтобы вытащить ее из тюрьмы. На сегодня она свободна, поэтому делегация может с ней попрощаться. Поэтому я ее не заменяю. На ее место будет избран другой депутат, кандидата выберет парламент", - сообщил Береза.

Как сообщалось ранее, 22 декабря Верховная Рада поддержала лишение народного депутата Надежды Савченко права представлять Украину в ПАСЕ. Депутата также исключили из фракции "Батькивщина".

Причиной исключения стало несанкционированное участие Савченко в переговорах с главарями боевиков ОРДЛО.

Напомним, 23 декабря народный депутат Анна Гопко рассказала о том, что народный депутат Борислав Береза будет представлять Украину в ПАСЕ вместо Надежды Савченко.