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Борислав Береза опроверг информацию о том, что займет место Савченко в ПАСЕ

26 декабря в 09:47

Народный депутат считает, что нового члена украинской делегации должна выбрать Верховная Рада.

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Народный депутат считает, что он не заменяет Надежду Савченко в украинской делегации в ПАСЕ
Василий Артюшенко, ZN.UA
Народный депутат Борислав Береза назвал информацию о том, что займет место народного депутата Надежды Савченко в украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы, "не совсем корректной". С соответствующим заявлением нардеп выступил в эфире телеканала "112 Украина".  

По мнению Березы, нового  члена украинской делегации в ПАСЕ должна выбрать Верховная Рада.

"Я раньше был членом украинской делегации в ПАСЕ, я был заместителем Савченко. Каждый из нас проходил по квоте, я был внефракционный. Все остальные фракции дали свою квоту, чтобы вытащить ее из тюрьмы. На сегодня она свободна, поэтому делегация может с ней попрощаться. Поэтому я ее не заменяю. На ее место будет избран другой депутат, кандидата выберет парламент", - сообщил Береза.

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Как сообщалось ранее, 22 декабря Верховная Рада поддержала лишение народного депутата Надежды Савченко права представлять Украину в ПАСЕ. Депутата также исключили из фракции "Батькивщина".

Причиной исключения стало несанкционированное участие Савченко в переговорах с главарями боевиков ОРДЛО.

Напомним, 23 декабря народный депутат Анна Гопко рассказала  о том, что народный депутат Борислав Береза будет представлять Украину в ПАСЕ вместо Надежды Савченко.

По материалам: 112 Украина
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Тэги депутат Народный Савченко Украина ПАСЕ береза
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