Большинство украинских солдат-защитников Донбасса разговаривают на русском - президент

Порошенко назвал украинских солдат главным оружием в войне против России.

Большинство украинских солдат разговаривают на русском - президент yes-ukraine.org

Президент Петр Порошенко на 13-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в пятницу в Киеве отметил, что именно украинцы остановили нашествие российского агрессора. "Именно украинский народ освободил 2/3 территории Донбасса", - сказал он.

"Главное украинское оружие в этой войне – это новый украинский воин. Эти солдаты родились уже в независимой Украине и не имеют за плечами влияния советского прошлого. Они мотивированные и патриотически настроенные. Большая часть из них разговаривает на русском языке. Даже не так, большинство из них разговаривает на русском. Но они с оружием в руках защищают эту страну от агрессора", - резюмировал Порошенко.