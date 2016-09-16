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Большинство украинских солдат-защитников Донбасса разговаривают на русском - президент

16 сентября в 11:25

Порошенко назвал украинских солдат главным оружием в войне против России.

ПороYES
Большинство украинских солдат разговаривают на русском - президент
yes-ukraine.org
Президент Петр Порошенко на 13-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в пятницу в Киеве отметил, что именно украинцы остановили нашествие российского агрессора. "Именно украинский народ освободил 2/3 территории Донбасса", - сказал он.

"Главное украинское оружие в этой войне – это новый украинский воин. Эти солдаты родились уже в независимой Украине и не имеют за плечами влияния советского прошлого. Они мотивированные и патриотически настроенные. Большая часть из них разговаривает на русском языке. Даже не так, большинство из них разговаривает на русском. Но они с оружием в руках защищают эту страну от агрессора", - резюмировал Порошенко.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Порошенко yes
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