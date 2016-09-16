Большинство украинских солдат-защитников Донбасса разговаривают на русском - президент

Порошенко назвал украинских солдат главным оружием в войне против России.
"Главное украинское оружие в этой войне – это новый украинский воин. Эти солдаты родились уже в независимой Украине и не имеют за плечами влияния советского прошлого. Они мотивированные и патриотически настроенные. Большая часть из них разговаривает на русском языке. Даже не так, большинство из них разговаривает на русском. Но они с оружием в руках защищают эту страну от агрессора", - резюмировал Порошенко.
ZN.UA
Именно украинцы остановили нашествие российского агрессора. Именно украинский народ освободил 2/3 территории Донбасса pic.twitter.com/1j2dSkrzAO— Петр Порошенко (@poroshenko) 16 сентября 2016 г.