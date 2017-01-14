Большая часть средств для ОТГ в нынешнем году будет распределяться в "ручном" режиме – эксперт

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Народные депутаты будут использовать субвенцию местным бюджетам как инструмент для пиара.

"Политическая субвенция" для ОТГ в 2017 году достигнет размера в 4 млрд грн golosno.com.ua

Предусмотренные в бюджете на 2017 год средства для объединенных территориальных громад (ОТГ), которые распределяются по правилам и предусмотрены базовым законом, втрое меньше средств, которые будут распределены на местах в "ручном режиме" и использованы для пиара народных депутатов на своих округах.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Анатолий Ткачук. По его словам, в бюджете 2017 на піддержку 367 ОТГ предусмотрено лиш 1,5 млрд грн., среди которых гарантированными средствами из общего фонда бюджета являютсявсего 0,5 млрд грн.

В то же время, бюджет предусматривает для ОТГ "политическую субвенцию", не предусмотренную ни одним базовым законом. Размер данной субвенции, распределение которой не прописано в законодательстве, составляет 4 млрд грн, из которых 1,5 млрд – это гарантированные средства из общего фонда бюджета, и еще 2,5 – средства из спецфонда.

"Такая ситуация ненормальная.Средства для ОТГ, которые распределяются по правилам и предусмотрены базовым законом, втрое меньше средств, которые будут распределены без правил в ручном режиме и использованы для пиара народных депутатов в их округах — "Я выбил для вас деньги!" – подчеркивает автор.

По мнению Ткачука, данная ситуация – плохой знак для тех, кто поверил в реформу, поскольку демонстрирует, что "дружба" с влиятельным народным депутатом весит больше, чем государственные гарантии.

Подробнее о проблемах и перспективах реформы децентрализации в 2017 году читайте в статье Анатолия Ткачука "О децентрализации, успехах, рисках и роли парламента" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".