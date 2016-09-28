Близкий к Мартыненко юрист назначен замом одного из департаментов ГПУ

В ГПУ он будет координировать правоохранительную деятельность и осуществлять надзор за соблюдением законов в уголовном производстве.

В ГПУ назначили близкого к Мартыненко человека

Юрист Михаил Ледовских назначен заместителем начальника одного из департаментов ГПУ. Он известен тем, что ранее был помощником экс-депутата Николая Мартыненко (фракция "Народный фронт").

Решение подписано 28 сентября и обнародовано на сайте ГПУ.

В частности Ледовских Михаил Владимирович назначен заместителем начальника Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности.

Михаил Ледовских ранее работал помощником депутата Николая Мартыненко в двух созывах, так же, как и его родная сестра, нынешняя депутат НФ Елена Владимировна Ледовских.

Елена Ледовских с 2011 года и до сих пор является подписантом и руководителем благотворительного фонда Мартыненко согласно данным реестра.

Михаил Ледовских - директор фирмы "Ледовских и партнеры", которая предоставляет юридические и адвокатские услуги, специализируется также на административном, гражданском праве, трудовом законодательстве.

Напомним, Верховная Рада лишила Николая Мартыненко депутатского мандата в конце декабря 2015 года, удовлетворив его заявление о сложении депутатских полномочий в связи с коррупционным скандалом.