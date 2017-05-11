Безвизовый режим с ЕС: когда заработает и что он будет означать для украинцев

ZN.UA собрал оставшиеся этапы на пути к безвизу и что он будет означать.

ZN.UA написал об оставшихся этапах до получения Украиной безвиза с Евросоюзом, и что этот безвиз будет означать для украинцев rossandhelen / Depositphotos

11 мая Совет министров Евросоюза утвердил предоставление безвизового режима для Украины, что является одним из последних шагов на пути к безвизу.собрал оставшиеся этапы на пути к безвизу, а также, какие документы будут необходимы гражданам, чтобы им воспользоваться.

График безвиза для Украины

Несмотря на консенсус по поводу предоставления Украине безвизового режима (521 против 75 голосов в Европарламенте это подтверждает), для его окончательно имплементации предстоит пройти еще ряд шагов. Часть из них,такие как комитет постоянных послов и Совет ЕС уже прошли, но ряд формальных процедур еще остался.

Большинство из них имеют формальный характер, а информация об их графике принятия попала в СМИ. Даты являются ориентировочными, однако многие источники в Евросоюзе подтверждают, что сильного отклонения от них не предвидится.

17 мая должно состоятся подписание президентом Европарламента Антонио Таяни и представителем страны-председателя Совета ЕС, которой сейчас является Мальта.

22 мая решение будет опубликовано в официальном вестнике Евросоюза. Отмечается, что этот этап может наступить и раньше, поскольку решения публикуются с разным интервалом, в зависимости от их важности.

И уже ориентировочно 11 июня решение вступит в силу, и украинцы могут ездить без виз в Европу.

Что предполагает безвиз от украинцев?

Прежде всего, для того, чтобы воспользоваться безвизом будет необходимо получить биометрический загранпаспорт. Владельцы загранпаспортов старого образца также смогут путешествовать, однако для этого им нужно будет продолжать получать визы. Визы, которые были выданы до безвиза, также будут оставаться действительными.

Кроме того, для поездок нужно будет придерживаться правил безвизового режима. Правила предполагают только туристические и деловые поездки до 90 дней во временном коридоре 180 дней. Безвиз не дает права на работу или учебу в Евросоюзе, для этого необходимо будет получить специальные визы.

Во время пересечения границы дополнительно к биометрическому паспорту сотрудники пограничной службы могут попросить подтверждение цели поездки и финансового состояния. Первый пункт может предполагать подтверждение бронирования или съема жилья в посещаемой стране, обратные билеты, а также описание маршрута поездки. Второй подпункт может быть подтвержден наличием достаточных наличных средств, а также простой кредитной картой.

Могут ли безвиз отменить?

Отмена безвизового режима маловероятна, учитывая сложность процедуры и отстутствие широкой поддержки этого вопроса в Евросоюзе, однако его приостановление возможно. Ранее Евросоюз принял механизм, который позволяет приостанавливать безвизовый режим. Причем подобный документ существовал и раньше, по отношению к Балканским странам, однако в новом варианте документа были прописаны более строгие критерии отмены.

Прежде всего, возможное использование этого механизма связано с массовыми нарушениями и злоупотребление безизовым режимом украинцами. Страны Евросоюза могут заблокировать безвиз при высоком уровне людей, которым отказали в поездке или которые нарушили условия (например, работали или учились без получения соответствующих виз). Также важным показателем является количество людей, которые просят политического убежища.

Ранее сообщалось, что Европейский парламент. "За" проголосовали - 521 депутат ЕП, "против" - 75, воздержались - 36.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС окончательно утвердит визовую либерализацию Евросоюза с Украиной на заседании 11 мая. Таким образом, безвизовый режим вступит в силу в июне 2017 года.

Напомним, что 9 марта комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам проголосовал за проект резолюции про внесение Украины в список стран, которым предоставляется безвизовый режим. За решение проголосовали 39 члена комитета, четверо проголосовали против.

Ранее Совет ЕС, Европарламент и Еврокомиссия провели успешный триалог относительно предоставления безвизового режима для Украины, достигнув предварительного соглашения по визовой либерализации для украинцев.