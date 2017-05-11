Белый дом опубликовал заявление о встрече Трампа с Климкиным

Президент США готов сотрудничать с руководством Украины.
Трамп готов сотрудничать с Климкиным
Посольство Украины в СШАFacebook
Президент США Дональд Трамп
в ходе встречи с главой украинского МИД Павлом Климкиным подтвердил поддержку Украины и желание сотрудничать с Киевом, сообщается в заявлении администрации президента США.
"Президент беседовал с министром иностранных дел и снова подтвердил поддержку Соединенными Штатами Украины и свое желание сотрудничать с нашими украинскими партнерами по мирному урегулированию конфликта", - сообщается на сайте Белого дома.
Трамп встретился с Климкиным в Белом доме. Перед этим состоялась встреча главы МИД Украины с вице-президентом США Майклом Пенсом.
"Майкл Пенс подчеркнул, что Минские соглашения остаются самым реальным путем к миру", - заявили в сообщении Белого Дома.
11 мая глава МИД Украины встретился с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом. Климкин во время визита в Вашингтон обсуждал возможность привлечения США к нормандскому формату.