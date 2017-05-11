Белый дом опубликовал заявление о встрече Трампа с Климкиным

Президент США готов сотрудничать с руководством Украины.

Трамп готов сотрудничать с Климкиным Посольство Украины в СШАFacebook Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с главой украинского МИД Павлом Климкиным подтвердил поддержку Украины и желание сотрудничать с Киевом, сообщается в заявлении администрации президента США.

"Президент беседовал с министром иностранных дел и снова подтвердил поддержку Соединенными Штатами Украины и свое желание сотрудничать с нашими украинскими партнерами по мирному урегулированию конфликта", - сообщается на сайте Белого дома.

Трамп встретился с Климкиным в Белом доме. Перед этим состоялась встреча главы МИД Украины с вице-президентом США Майклом Пенсом.

"Майкл Пенс подчеркнул, что Минские соглашения остаются самым реальным путем к миру", - заявили в сообщении Белого Дома.