Байден встретится в Киеве с Порошенко и Гройсманом

После посещения Украины вице-президент США отправится на Давосский форум.
Как сообщила пресс-служба Белого дома в четверг, 12 января, визит Байдена в Украину является свидетельством поддержки США независимости Украины, "ее демократического развития, процветания и безопасности".
Визит также приурочен к 25-летию дипломатических отношений Киева и Вашингтона.
После Украины Байден отправится в Швейцарию, где примет учатие в работе Всемирного экономического форума в Давосе.
Посещение Украины и Швейцарии запланировано на 15-18 января, уточнили в Белом доме.
Как считает бывший посол США в Украине и директор Евразийского центра имени Дину Патрисиу Атлантического совета Джон Хербст, Байден приедет в Киев, чтобы усложнить для Трампа "продажу" Украины. Его цель - обсудить риски для дальнейшей поддержки Киева со стороны Вашингтона, а также украинские реформы.
Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел и Администрация президента поставили перед посольством Украины в США задачу организовать визит президента Петра Порошенко в Вашингтон и встречу с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом после его инаугурации в январе 2017 года.ZN.UA