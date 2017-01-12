Байден встретится в Киеве с Порошенко и Гройсманом

После посещения Украины вице-президент США отправится на Давосский форум.

В Белом доме назвали визит Байдена свидетельством поддержки Украины president.gov.ua

В воскресенье, 15 января, вице-президент СШАприбудет с официальным визитом в Киев, где у него запланированы встречи с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Как сообщила пресс-служба Белого дома в четверг, 12 января, визит Байдена в Украину является свидетельством поддержки США независимости Украины, "ее демократического развития, процветания и безопасности".

Визит также приурочен к 25-летию дипломатических отношений Киева и Вашингтона.

После Украины Байден отправится в Швейцарию, где примет учатие в работе Всемирного экономического форума в Давосе.

Посещение Украины и Швейцарии запланировано на 15-18 января, уточнили в Белом доме.

Как считает бывший посол США в Украине и директор Евразийского центра имени Дину Патрисиу Атлантического совета Джон Хербст, Байден приедет в Киев, чтобы усложнить для Трампа "продажу" Украины. Его цель - обсудить риски для дальнейшей поддержки Киева со стороны Вашингтона, а также украинские реформы.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел и Администрация президента поставили перед посольством Украины в США задачу организовать визит президента Петра Порошенко в Вашингтон и встречу с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом после его инаугурации в январе 2017 года.