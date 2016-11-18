Байден посетит Украину до конца года - СМИ

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Вместе с тем, на февраль запланирован визит Порошенко в США.

Байден вскоре посетит Украину Facebook/Joe Biden

Вице-президент СШАнамерен посетить Украину до конца года, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

"До конца года в Украину приедет вице-президент Байден", - сказал источник.

Также имеется информация, что на февраль готовится визит президента Украины Петра Порошенко в США, в ходе которого планируется его встреча с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, 16 ноября презиент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джозеф Байден во время телефонного разговора обсудили сотрудничество между странами и вопросы региональной безопасности в контексте результатов выборов в США. Особое внимание собеседеники уделили вопросам поддержки украинских реформ Вашингтоном.

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Накануне состоялся телефонный разговор Порошенко с избранным президентом США Дональдом Трампом. Украинский президент заверил Трампа в готовности Киева к активному сотрудничеству с новой президентской администрацией в Вашингтоне. Порошенко и Трамп договорились о продолжении контактов, в том числе о проведении двухсторонней встречи.

Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".