Байден перенес визит в Киев на 16 января - СМИ

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Визит американского вице-президента в Украину состоится в понедельник.

Вице-президент Байден прибудет в Украину на день позже Facebook/Joe Biden

Вице-президент СШАперенес запланированный на 15 января визит в Украину на один день.

Как сообщают "Українські новини", ссылаясь на источник в дипломатических кругах, Байден должен будет прибыть в Киев в понедельник. Других подробностей визита собеседник агентства не озвучивал.

Ранее сообщалось, что Джозеф Байден прибудет с официальным визитом в Киев, где у него запланированы встречи с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Как сообщила пресс-служба Белого дома в четверг, 12 января, визит Байдена в Украину является свидетельством поддержки США независимости Украины, "ее демократического развития, процветания и безопасности".

Визит также приурочен к 25-летию дипломатических отношений Киева и Вашингтона.