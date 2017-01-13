Байден перенес визит в Киев на 16 января - СМИ

Визит американского вице-президента в Украину состоится в понедельник.
Как сообщают "Українські новини", ссылаясь на источник в дипломатических кругах, Байден должен будет прибыть в Киев в понедельник. Других подробностей визита собеседник агентства не озвучивал.
Ранее сообщалось, что Джозеф Байден прибудет с официальным визитом в Киев, где у него запланированы встречи с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.
Как сообщила пресс-служба Белого дома в четверг, 12 января, визит Байдена в Украину является свидетельством поддержки США независимости Украины, "ее демократического развития, процветания и безопасности".
Визит также приурочен к 25-летию дипломатических отношений Киева и Вашингтона.Українські новини