Байден на этой неделе посетит Украину

На воскресенье запланирована встреча вице-президента США с президентом Украины Петром Порошенко.

Байден и Порошенко встретятся 15 января president.gov.ua

"15 января президент Украины Петр Порошенко проведет двустороннюю встречу с вице-президентом США Джозефом Байденом в рамках его визита в Украину", - сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Как считает бывший посол США в Украине и директор Евразийского центра имени Дину Патрисиу Атлантического совета Джон Хербст, Байден приедет в Киев, чтобы усложнить для Трампа "продажу" Украины. Его цель - обсудить риски для дальнейшей поддержки Киева со стороны Вашингтона, а также украинские реформы.

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Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел и Администрация президента поставили перед посольством Украины в США задачу организовать визит президента Петра Порошенко в Вашингтон и встречу с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом после его инаугурации в январе 2017 года.