Топ Новости
<
>

Байден на этой неделе посетит Украину

12 января в 09:22

На воскресенье запланирована встреча вице-президента США с президентом Украины Петром Порошенко.

Порошенко Байден
Байден и Порошенко встретятся 15 января
president.gov.ua
Вице-президент США Джо Байден приедет в Украину до конца этой неделе.

"15 января президент Украины Петр Порошенко проведет двустороннюю встречу с вице-президентом США Джозефом Байденом в рамках его визита в Украину", - сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Как считает бывший посол США в Украине и директор Евразийского центра имени Дину Патрисиу Атлантического совета Джон Хербст, Байден приедет в Киев, чтобы усложнить для Трампа "продажу" Украины.  Его цель - обсудить риски для дальнейшей поддержки Киева со стороны Вашингтона, а также украинские реформы.

Читайте также: Вице-президент США Байден планирует в ближайшее время посетить Украину – СМИ

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел и Администрация президента поставили перед посольством Украины в США задачу организовать визит президента Петра Порошенко в Вашингтон и встречу с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом после его инаугурации в январе 2017 года. 

 

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги США Байден Порошенко
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 27.11
EUR 28.48
Последние новости