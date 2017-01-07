Байден может приехать в Киев, чтобы усложнить для Трампа "продажу" Украины - экс-посол

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Хербст объяснил, почему вице-президент США может приехать в Украину на следующей неделе.

Байден приедет в Киев, чтобы обсудить реформы и сопротивление возможной легкомысленности Трампа. Facebook/Joe Biden

пока не подтвержден официально, но может состояться 15 января. Его цель - обсудить риски для дальнейшей поддержки Киева со стороны Вашингтона, а также украинские реформы.

Так считает бывший посол США в Украине и директор Евразийского центра имени Дину Патрисиу Атлантического совета Джон Хербст, сообщает "Укринформ".

"По мере сил в качестве вице-президента, полномочия которого завершаются, он хотел бы усложнить для новой администрации возможность продать Украину (конечно, мы не знаем, станет ли это политикой новой команды)", - отметил Хербст.

Эксперт напомнил, что Байден последовательно поддерживал Украину на протяжении своей работы на посту вице-президента и часто убеждал руководство в Киеве проводить реформы, особенно те, которые касаются борьбы с коррупцией.

По мнению Хербства, Байден обеспокоен вероятной "наивной" политикой президента Трампа относительно Москвы, которая только облегчит для Кремля его агрессию против Украины. В то же время, по мнению эксперта, Байдан последний раз попытается убедить украинскую власть придерживаться курса реформ, особенно в условиях новой политической среды для украинско-американских отношений.

"Врагам Украины хотелось бы сосредоточиться на том, насколько коррумпированной является эта страна. Прочные шаги в процессе реформирования помогут разоружить украинских врагов", - подытожил Хербст.

Напомним, что в ноябре СМИ сообщали, что Байден планировал посетить Украину до конца 2016 года.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел и Администрация президента поставили перед посольством Украины в США задачу организовать визит президента Петра Порошенко в Вашингтони встречу с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом после его инаугурации в январе 2017 года.