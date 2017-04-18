Балога утверждает, что Порошенко предлагал ему возглавить Минобороны

Бывший министр в правительстве Виктора Януковича и бывший глава администрации президента Виктора Ющенко мог стать военным министром у Петра Порошенко.

Стало известно, кто мог возглавлять Министерство обороны летом 2014 года Дуся

Народный депутатутверждает, что президент Украины Петр Порошенко предлагал ему в 2014 году должность министра обороны.

"У нас ведь были нормальные отношения с президентом - он мне предлагал должности в правительстве", - казал он в интервью изданию LIGA.net.

Отвечая на уточняющий вопрос, было ли это снова Министерство по чрезвычайным ситуациям, Балога сказал:

"Нет, возглавить Министерство обороны - до Гелетея. Но я эту тему развивать не хочу, так как ничего не случилось - я отказался от должности".

Виктор Балога возглавлял Министерство чрезвычайных ситуаций в 2005-2006 и 2010-2012 гг., руководил Секретариатом президента Украины в 2006-2009 гг.

Валерий Гелетей возглавлял Министерство обороны Украины с 3 июля по 14 октября 2014 года.