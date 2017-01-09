Топ Новости
<
>

Азаров ждет вызревания условий для создания правительства в изгнании 7

9 января в 11:20

Во время Майдана Азаров бежал на Россию, где ждет, когда народ захочет его возвращения.

Николай Азаров
Стало известно, почему Азаров до сих пор не создал правительство в изгнании: условия не созрели
kmu.gov.ua
Беглый экс-премьер Украины, глава "Комитета спасения Украины" Николай Азаров считает, что создание правительства в изгнании вполне реально, если в стране сложатся для этого необходимые предпосылки.

"Должны созреть обстоятельства и условия, чтобы появилось правительство в изгнании. Прежде всего эти условия должны созреть на самой Украине. Когда правящая верхушка, которая незаконно захватила власть, практически не сможет осуществлять свои функции, а народ потребует альтернативной власти, тогда и появятся такие условия, - заявил Азаров российскому изданию "Известия".

Азаров также прокомментировал решение Дорогомиловского суда Москвы, который объявил события в Украине в 2014 году "государственным переворотом".

"Сейчас мы планируем обратиться в международные суды и представить все те данные, которые рассмотрены в Москве в качестве исходных материалов. Это свидетельские показания, большой пласт документов", - сказал он.

Читайте также: Суд арестовал киевскую недвижимость Азарова

Как сообщалось, в конце декабря 2016 года Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего народного депутата Украины Владимира Олейника о признании событий зимы 2014 года в Украине государственным переворотом.

Читайте также
Тэги Азаров переворот
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
7 комментариев
  • Николай Николаев Сегодня, 11:51 Может нашим судам вынести решения по зверствам путлера.прав.ильности проведения выборов в США.Правильно не надо.Слава Богу мы не маразматики как раша Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Viktor Fedosov Сегодня, 11:50 Цій пірідурок ніяк ні угумінеться. Тупорилий валянок у формі совка. Більше навіть нема що сказати. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Гр. Мариупольский Сегодня, 11:45 Вы знаете, наш Изя, шо очень начитан по разным вопросам в здешней библиотеке имени жены какого-то Крупского, имеет мнений, шо из этих людей уже порва создавать правительство в заключении. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Игорь Головко Сегодня, 11:44 Дипломатическим языком.Ну во первых г-н Азаров,когда произошла революция в Украине,вы уже не были премьер-министром,так что прав на объявление правительства в изгнании у вас нет,а во вторых-приезжайте в Украину и посмотрите отношение людей к вашей персоне,если примут-милости просим,если нет-прямо в тюрьму(естественно через суд)Я ничего не упустил? Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Vlad Muzithenko Сегодня, 11:42 Третий год учит Украинский язык и крыша уже поехала Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Mayya Sidorenko Сегодня, 11:40 Это будет не правительство в изгнании, а "правительство" в жопе! Кто им мешал нормально руководить, когда были у власти? Ума не хватало? Ответить Цитировать Пожаловаться
  • lol4er Сегодня, 11:37 старый маразматик обкурился !! Сиди в па раше и не вякай [цензура] Ответить Цитировать Пожаловаться
Loading...
Реклама
USD 26.29
EUR 27.60
Последние новости