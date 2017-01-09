Во время Майдана Азаров бежал на Россию, где ждет, когда народ захочет его возвращения.

Стало известно, почему Азаров до сих пор не создал правительство в изгнании: условия не созрели kmu.gov.ua

Беглый экс-премьер Украины, глава "Комитета спасения Украины"считает, что создание правительства в изгнании вполне реально, если в стране сложатся для этого необходимые предпосылки.

"Должны созреть обстоятельства и условия, чтобы появилось правительство в изгнании. Прежде всего эти условия должны созреть на самой Украине. Когда правящая верхушка, которая незаконно захватила власть, практически не сможет осуществлять свои функции, а народ потребует альтернативной власти, тогда и появятся такие условия, - заявил Азаров российскому изданию "Известия".

Азаров также прокомментировал решение Дорогомиловского суда Москвы, который объявил события в Украине в 2014 году "государственным переворотом".

"Сейчас мы планируем обратиться в международные суды и представить все те данные, которые рассмотрены в Москве в качестве исходных материалов. Это свидетельские показания, большой пласт документов", - сказал он.

Как сообщалось, в конце декабря 2016 года Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего народного депутата Украины Владимира Олейника о признании событий зимы 2014 года в Украине государственным переворотом.