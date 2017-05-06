Аваков заговорил о провокациях на 9 мая

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Он пообещал жесткую реакцию правоохранителей.

Аваков говорит, что знает о подготовке провокаций на 9 мая. Пресс-служба Кабмина Украины

Подразделения полиции и Нацгвардии будут жестко реагировать на антиукраинские заявления и символику во время мероприятий 9 мая, посвященных Дню победы во Второй мировой войне.

В этом заверил министр внутренних дел Арсен Аваков, сказав, что ему известно о подготовке провокаций в этот день.

"Мне известно о планах таких провокаций в столице и ряде городов юго-востока Украины. Видим имена и "задумки организаторов". Не дело МВД, его полицейских и гвардейских подразделений давать оценку и тем более регулировать политическую деятельность. Однако на всех демонстрациях и маршах, запланированных в этот день, подразделения Национальной полиции и Нацгвардии будут жестко реагировать на антиукраинскую символику и заявления", - отметил Аваков.

Министр отметил, что в этом году, как и всегда, разные политические силы попытаются использовать 9 мая для того, чтобы напомнить о себе любым образом.

Ранее разведка также сообщала, что спецслужбы РФ готовят провокации в Одессе на 2 и 9 мая. В разведке отметили, что в ходе акций ожидается провоцирования стычек с протестующими патриотически настроенными активистами и сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее в ГУР сообщили, что российские пропагандистские СМИ готовят провокационные репортажи "о возможном наступление" сил АТО на оккупированные боевиками террористической группировки "ДНР" территории Донецкой области.