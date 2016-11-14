Аваков принял отставку Деканоидзе и назначил Трояна исполнять обязанности главы Нацполиции

Министр сообщил в своем Facebook, что благодарен Деканоидзе за совместную работу.

Деканоидзе ушла с поста главы Нацполиции Василий Артюшенко, ZN.UA

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков принял отставку Хатии Деканоидзе споста главы Национальной полиции, а уже назначил вместо нее и.о. Вадима Трояна.

"11 ноября 2016 Хатия Деканоидзе подала мне рапорт об отставке с должности начальника НПУ... Я уважаю решение Хатии начать новый этап своей жизни и желаю ей успехов!, Благодарен Хатии за совместную работу и испытания, которые мы прошли вместе! Исполнять обязанности главы полиции будет Вадим Троян", – написал Аваков на своей странице в Facebook.

Троян до этого момента занимал должность первого замглавы Нацполиции.

Ранее сама Деканоидзе на пресс-конференции по поводу своей отставки говорила, что не считает Трояна подходящим главой Нацполиции, так как он зависит от политических сил. По ее мнению, новый руководитель должен быть выбран на открытом конкурсе.

"Но я не вижу, что Вадим Троян - это политически независимый человек. Поэтому я лично как Хатия Деканоидзе, гражданка Украины не вижу его новым председателем. Это мое мнение", - отметила она.

Полгода назад, в мае, Деканоидзе в интервью ZN.UA говорила, что заставить уйти может только внутреннее ощущение, что преодолевать противостояние системы больше невозможно.

Деканоидзе возглавляла Нацполицию с 4 ноября 2015 года. Слухи об отставке Деканоидзе начались после того, как в мае 2016 года МВД покинула первый замминистра Эка Згуладзе. Позже Деканоидзе неоднократно заявляла, что если и примет такое решение, представители СМИ узнают об этом первыми.