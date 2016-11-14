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Аваков принял отставку Деканоидзе и назначил Трояна исполнять обязанности главы Нацполиции

14 ноября в 15:59

Министр сообщил в своем Facebook, что благодарен Деканоидзе за совместную работу.

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Деканоидзе ушла с поста главы Нацполиции
Василий Артюшенко, ZN.UA

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков принял отставку Хатии Деканоидзе споста главы Национальной полиции, а уже назначил вместо нее и.о. Вадима Трояна.

"11 ноября 2016 Хатия Деканоидзе подала мне рапорт об отставке с должности начальника НПУ... Я уважаю решение Хатии начать новый этап своей жизни и желаю ей успехов!, Благодарен Хатии за совместную работу и испытания, которые мы прошли вместе! Исполнять обязанности главы полиции будет Вадим Троян", – написал Аваков на своей странице в Facebook.

Троян до этого момента занимал должность первого замглавы Нацполиции.

Ранее сама Деканоидзе на пресс-конференции по поводу своей отставки говорила, что не считает Трояна подходящим главой Нацполиции, так как он зависит от политических сил. По ее мнению, новый руководитель должен быть выбран на открытом конкурсе.

"Но я не вижу, что Вадим Троян - это политически независимый человек. Поэтому я лично как Хатия Деканоидзе, гражданка Украины не вижу его новым председателем. Это мое мнение", - отметила она.

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zn Полгода назад, в мае, Деканоидзе в интервью ZN.UA говорила, что заставить уйти может только внутреннее ощущение, что преодолевать противостояние системы больше невозможно.

Деканоидзе возглавляла Нацполицию с 4 ноября 2015 года. Слухи об отставке Деканоидзе начались после того, как в мае 2016 года МВД покинула первый замминистра Эка Згуладзе. Позже Деканоидзе неоднократно заявляла, что если и примет такое решение, представители СМИ узнают об этом первыми.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Деканоидзе Аваков МВД
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2 комментария
  • Голда Меир Сегодня, 18:23 Таки да! гастроли кончились= где абрамовичус, министр здравоохранения, яресько, и т.д.=??? у нас ДЕМОКРАТИЯ или где??? Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Руслан Кожедуб Сегодня, 16:32 Я ОБВИНЯЮ ПОРОШЕНКО В ИЗМЕНЕ УКРАИНЫ! ОПГ ПОРОШЕНКО КРЫШУЕТ ТЕРРОРИСТОВ И ВАТНИКОВ! ОПГ ПОРОШЕНКО РУЛИТ! ПОРОШЕНКО И ЕГО ОПГ ДОЛЖНЫ БЫТЬ АРЕСТОВАНЫ-АКТИВИСТЫ МАЙДАНА!-правда украины! ЗА 2 ГОДА У ВЛАСТИ В ГРУЗИИ САКАШАШВИЛИ И САКВАРЕЛИДЗЕ ПОСАДИЛИ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! ЗА 2 ГОДА У ВЛАСТИ ПОРОШЕНКО И ЕГО ОПГ ПРОДОЛЖАЕТ ГРАБИТЬ И ПИЛИТЬ УКРАИНУ БЕЗБОЖНО!РЕЗУЛЬТАТ ПОРОШЕНКО НУЛЕВОЙ!!ВСЕ ИДЕТ К НОВОМУ МАЙДАНУ! Нет никакой коррупции.Идет разграбление страны, и если до Майдана они думали ей управлять, то теперь выводят все за бугор даже рискуя потерять. Есть грабеж, часто с убийствами и пытками и дележка.Вы понимаете, что депутаты провалили закон о наказании воров в законе? Вы понимаете, что на голосование анти-коррупционного закона пришло 5 % депутатов? Вы понимаете, что власть захватили бандиты? Нужны пожизненные посадки, отстрелы главарей банд формирований, ликвидация этих опг. Страна идет к революции и это ужасно. Эти бандиты не смогли перейти к демократической модели.-Во Ответить Цитировать Пожаловаться
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