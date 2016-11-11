Аваков повысил свою 24-летнюю советницу до замглавы МВД по евроинтеграции

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Члены Кабмина одобрили решение, Гройсман подписал распоряжение о назначении.

Анастасия Деева (фото Олега Федонюка)

Новым заместителем министра внутренних дел по вопросам евроинтеграции назначена 24-летняя Анастасия Деева, ранее работавшая советником главы МВД Арсена Авакова. Соответствующее распоряжение №806-р было одобрено Кабинетом министров еще 26 октября, сообщила пресс-служба МВД.

По информации СМИ, 24-летняя Деева работает в МВД по гражданско-правовому договору, пишут "Українські новини".

Согласно ее декларации за 2015 год, поданной, когда она претендовала на должность, Анастасия Деева получила 4 387 грн доходов, из них 4 380 грн составила стипендия и еще 7 грн - дивиденды и проценты, также она задекларировала 24 373 долларов доходов, полученных за границей.

На своей странице в соцсети Facebook Деева писала, что очень гордится своим начальником: "Я очень горжусь тем, как воспринимают Главу нашего Министерства, горжусь его сильной непоколебимой и мудрой позицией".

Напомним, что занимавший ранее этот пост замминистра по евроинтеграции Тигран Авакян был уволен по собственному желанию, решение принято Кабмином еще 22 июля. Авакян был известен своими критическими комментариями в адрес миссии ОБСЕ в Донбассе.