Артеменко опроверг информацю о найме в США лоббиста Армстронга

Депутат готов через суд оспорить информацию, которую публикуют о нем в СМИ.

Артеменко отрицает информацию о найме в США лоббиста за 30 тысяч долларов в месяц Andrey Artemenko / Facebook

Исключенный из парламентской фракции РПЛ народный депутат Украиныотрицает информацию о том, что нанял американского лоббиста Дейла Армстронга. По его словам, в США у него есть юридическая команда, которая нанимает специалистов по своему усмотрению.

Как сообщает "112 Украина", отвечая на вопрос о том, какие именно услуги он заказал у Армстронга, Артеменко заявил, что не подписывал с ним никаких контрактов.

"Это некорректная информация, я не заказывал никакую информацию у господина Дейла Амстронга и не подписывал с ним никаких контрактов. Как вы наверное знаете, у меня очень мощная юридическая команда, очень мощная группа поддержки в США... Команда наших юристов, которая, кстати, готовит иск в Генпрокуратуру Украины, нанимает по своему усмотрению тех людей, которые считает нужным. Ни я, ни моя жена, ни моя семья не подписывали ни с кем контракты, а что делают мои американские друзья – это их дело", – указал он.

По словам депутата, информация о найме Армстронга в той форме, в которой ее представили СМИ, не соответствует действительности. Он также намерен подать относительно этой информации судебный иск.

"Я знаю, что мы планируем очень большую программу очень быстрого реагирования на все эти вызовы, которые нам посылает жизнь. Главное, что в ближайшее время я официально подал иск в Манхетенський Нью-Йоркский окружной суд в отношении всей той информации, которая подается как в Украине, так и в США", - заключил Артеменко.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что Артеменко нанял американского лоббиста Дейла Армстронга для предоставления юридических услуг. Согласно информации в реестре лоббистских контрактов Министерства юстиции США, услуги Армстронга обойдутся украинскому депутату в 30 тыс. долларов в месяц.

Напомним, 19 февраля газета The New York Times сообщила, что член парламентской фракции "Радикальной партии" Андрей Артеменко передал план нормализации отношений между Украиной и Россией экс-советнику президента США Майклу Флинну незадолго до его отставки.

Среди прочего, план содержит идею проведения всеукраинского референдума о передаче Крыма России в аренду на 50-100 лет, а также предусматривает выведение российских войск с территории Украины. Документы Флинну Артеменко передавал через бизнесмена Феликса Сэйтера, у которого были деловые связи с Дональдом Трампом, а также через юриста американского президента Майкла Коэна.

20 февраля фракция "Радикальной партии" приняла решение об исключении Артеменко из своего состава.

На следующий день, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о том, что в отношении Артеменеко возбуждено уголовное дело по статье 111 "Государственная измена" Уголовного кодекса Украины. Он также не исключил того, что в Верховную Раду Украины будет внесено представление о снятии с Артеменко депутатской неприкосновенности.