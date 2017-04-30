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Артеменко намерен обжаловать решение о лишении его гражданства

30 апреля в 22:39

Депутат не уверен в достоверности информации, озвученной Ляшко.

 

Андрей Артеменко
Артеменко утверждает, что три года назад подал заявление о прекращении гражданства Канады
Andrey Artemenko / Facebook
Если президент Украины Петр Порошенко действительно одобрил решение о прекращении гражданства внефракционного депутата Андрея Артеменко, последний намерен оспорить это решение в суде.

"Мне ничего неизвестно об этом указе. Для выяснения именно этой информационной утечки  я подал депутатский запрос,. И я знаю, что мой адвокат подал такой запрос в Администрацию президента, чтобы понять официальную позицию президента Украины", – сообщил депутат в эфире телеканала "112. Украина" вечером в воскресенье, 30 апреля.

При этом Артеменко усомнился в достоверности озвученной Ляшко информации.

 Кроме того, депутат заверил, что еще в 2014 году подал заявление о прекращении гражданства Канады.

Ранее в воскресенье глава парламентской партии "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Артеменко. В то же время, член комиссии при президенте по вопросам гражданства Валерий Пацкан сообщил, что вопрос Артеменко комиссией еще не рассматривался.

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Напомним, 19 февраля газета The New York Times сообщила, что член парламентской фракции "Радикальной партии" Андрей Артеменко передал план нормализации отношений между Украиной и Россией экс-советнику президента США Майклу Флинну незадолго до его отставки.

Среди прочего план содержит идею проведения всеукраинского референдума о передаче Крыма России в аренду на 50-100 лет, а также предусматривает вывод российских войск с территории Украины. Документы Флинну Артеменко передавал через бизнесмена Феликса Сейтера, у которого были деловые отношения с Дональдом Трампом, а также через юриста американского президента Майкла Коэна.

После этого фракция "Радикальной партии" приняла решение об исключении Артеменко из своего состава. Генпрокуратура открыла в отношении Артеменко уголовное производство по статье 111 УК (государственная измена), а также инициировала процедуру прекращение его гражданства.

По материалам: 112.ua
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Тэги Артеменко паспорт гражданство госизмена
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