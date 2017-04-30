Артеменко намерен обжаловать решение о лишении его гражданства

Депутат не уверен в достоверности информации, озвученной Ляшко.

Артеменко утверждает, что три года назад подал заявление о прекращении гражданства Канады Andrey Artemenko / Facebook

Если президент Украины Петр Порошенко действительно одобрил решение о, последний намерен оспорить это решение в суде.

"Мне ничего неизвестно об этом указе. Для выяснения именно этой информационной утечки я подал депутатский запрос,. И я знаю, что мой адвокат подал такой запрос в Администрацию президента, чтобы понять официальную позицию президента Украины", – сообщил депутат в эфире телеканала "112. Украина" вечером в воскресенье, 30 апреля.

При этом Артеменко усомнился в достоверности озвученной Ляшко информации.

Кроме того, депутат заверил, что еще в 2014 году подал заявление о прекращении гражданства Канады.

Ранее в воскресенье глава парламентской партии "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Артеменко. В то же время, член комиссии при президенте по вопросам гражданства Валерий Пацкан сообщил, что вопрос Артеменко комиссией еще не рассматривался.

Напомним, 19 февраля газета The New York Times сообщила, что член парламентской фракции "Радикальной партии" Андрей Артеменко передал план нормализации отношений между Украиной и Россией экс-советнику президента США Майклу Флинну незадолго до его отставки.

Среди прочего план содержит идею проведения всеукраинского референдума о передаче Крыма России в аренду на 50-100 лет, а также предусматривает вывод российских войск с территории Украины. Документы Флинну Артеменко передавал через бизнесмена Феликса Сейтера, у которого были деловые отношения с Дональдом Трампом, а также через юриста американского президента Майкла Коэна.

После этого фракция "Радикальной партии" приняла решение об исключении Артеменко из своего состава. Генпрокуратура открыла в отношении Артеменко уголовное производство по статье 111 УК (государственная измена), а также инициировала процедуру прекращение его гражданства.