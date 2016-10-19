Арьев ждет, что резолюция ПАСЕ повлияет на позицию Меркель и Олланда в Берлине

По его мнению, европейские лидеры должны согласиться, что сначала Россия должна вывести войска из Донбасса.

Арьев ждет, что Меркель и Олланд на переговорах в Берлине будут помнить о резолюции ПАСЕ. focus.ua

На переговорох "Нормандской четверки" в Берлине "будет очень трудно". Но благодаряпо Украине, лидеры Германии и Франции могут изменить свою позицию и согласиться с приоритетностью установления безопасности в Донбассе, прежде чем начнется выполнение политической части Минских соглашений.

Об этом в эфире телеканала "112" сказал председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, сообщает УНИАН.

"Я считаю, что прорывом может стать то, что наши западные партнеры из Франции и Германии согласятся с украинской позицией относительно формата: сначала безопасность, потом все остальное. Здесь резолюция ПАСЕ, которую приняли на прошлой неделе, которая стала исторической, будет помогать украинской дипломатии в лице президента Украины аргументировать свою позицию. Потому что это позиция не только Украины, но и ПАСЕ, которая насчитывает 46 государств-членов Совета Европы", - сказал он.

При этом, по мнению Арьева, президент России Владимир Путин будет дальше настаивать на своей точке зрения.

"Я думаю, что Путин будет пытаться упираться, как он это делает сейчас. Потому что аргументов у него нет. Вы знаете позицию российской стороны: "Ври как можно хуже и настаивай на своей лживой позиции. Вопреки всему. Даже если кладут на стол противоположные факты". В данном случае я ожидаю, что он будет продолжать гнуть свою линию", - считает Арьев.

Напомним, что в Берлине начались переговоры лидеров "Нормандской четверки". Накануне, 18 октября, президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская сторона выступает за согласование на саммите лидеров нормандской четверки в Берлине дорожной карты реализации минских договореностей.

В свою очередь, министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил, что участники саммита будут требовать от Украины "детальных обязательств относительно статуса Донбасса" и "календаря" проведения выборов в ОРДЛО.