Апелляционный суд отказал САП в рассмотрении жалобы о мере пресечения Охендовскому

Суд отказал в открытии апелляционного производства в связи с тем, что решение обжалованию не подлежит.

Апелляционный суд отказал в рассмотрении жалобы о мере пресечения председателю ЦИК

Апелляционный суд города Киева отказал Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) в рассмотрении жалобы по избранию меры пресечения в виде личного обязательства главе ЦИК Михаилу Охендовскому, сообщили в пресс-службе суда.

Суд, 27 декабря, отказал в открытии апелляционного производства в связи с тем, что решение обжалованию не подлежит, передает "Радіо Свобода".

Ранее сообщалось, что САП подала апелляцию на решение Соломенского районного суда Киева об избрании меры пресечения в виде личного обязательства председателю ЦИК Михаилу Охендовскому.

Соломенский суд Киева избрал главе ЦИК Михаилу Охендовскому меру пресечения в виде личного обязательства до 13 февраля 2017 года. При этом суд принял решение не назначать залог в сумме 1 млн 291 тисячи гривень, о котором просил представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также отказался отстранять Охендовского от исполнения обязанностей главы ЦИК.

13 декабря Детективы Национального антикоррупционного бюро в аэропорту "Борисполь" вручили уведомление о подозрение председателю Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому, который является фигурантом уголовного производства по "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского подозревают в получении более 1,2 миллиона гривень взяток от Партии регионов.