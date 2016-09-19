Апелляционный суд оставил под арестом имущество Клюева и его отца

Жалоба защиты была подана на решение следственного судьи Печерского райсуда Киева от 28 июля.

Сергей и Андрей Клюевы сбежали из Украины в Россию infokava.com

Апелляционный суд Киева отклонил жалобы адвокатов экс-главы Администрации президента Украины при Викторе Януковиче Андрея Клюева и его отца Петра Клюева на решение суда первой инстанции о наложении ареста на их имущество.

"По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда г. Киева постановила: восстановить представителю, которая действует в интересах Клюева П.В. и Клюева А.П., срок на апелляционное обжалование решения следственного судьи Печерского районного суда г. Киева от 28 июля 2016г; определение следственного судьи Печерского районного суда г. Киева от 28 июля 2016г – оставить без изменений; апелляционные жалобы, поданные в интересах подозреваемого Клюева А.П. и Клюева П.В. – оставить без удовлетворения", – сообщает пресс-служба Апелляционного суда Киева.

Также отмечается, что апелляционная жалоба защиты Андрея Клюева и его отца была подана на решение следственного судьи Печерского райсуда Киева от 28 июля нынешнего года, которым был наложен арест на принадлежащее Клюеву имущество, которое было временно изъято во время обыска 6-7 июля.

Напомним, 21 июня сотрудники ГПУ провели обыски в частных домовладениях экс-главы АП Андрея Клюева и бывшего заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича. Дома соратников экс-президента Виктора Януковича находятся в Конче-Заспе, на южной окраине Киева, по соседству с домом лидера Радикальной партии, народного депутата Олега Ляшко, заявившего о попытке ГПУ провести обыск у него дома.

По данным ZN.UA, братья Клюевы находятся на территории России и занимаются там бизнесом, Андрей – финансовым, а Сергей – аграрным.