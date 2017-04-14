Антикоррупционная прокуратура выиграла апелляцию у Мартыненко

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По словам Холодницкого, "все будет хорошо" относительно дальнейших действий прокуратура по делу Мартыненко.

Производство относительно Мартыненко пока не будет закрыто Андрей Товстыженко, ZN.UA

Апелляционный суд Киева отменил решение суда первой инстанции об обязательстве НАБУ закрыть уголовное производство в отношении бывшего народного депутата, сообщил руководитель САП Назар Холодницкий.

Холодницкий сообщил, что "все будет хорошо" относительно дальнейших действий прокуратура по делу Мартыненко, передает "Украинская правда".

Ранее народный депутат Украины Сергей Лещенко обнародовал документы, подтверждающие наличие уголовного дела против Мартыненко. В материалах содержалась информация о том, что Швейцария посылала запрос на имя главы ГПУ по поводу расследования уголовного дела против Мартыненко. В документах идет речь о том, что Мартыненко инкриминируют две статьи – отмывание денег и получение взятки. "Тут указана вся фабула дела о том, что Brаdcrest заключала договор со Skoda (чешский завод Skoda – ред.) о том, что будет получать комиссию за все договора с украинским "Энергоатомом", - рассказал Лещенко.

11 января Соломенский суд Киева обязал НАБУ рассмотреть ходатайство защиты Мартыненко о закрытии производства против него, и вынести решение по этому поводу в течение 10 дней. В свою очередь, в НАБУ сообщили о том, что расследование дела в отношении Мартыненко продолжится.

30 марта директор НАБУ Артем Сытник заявил, что его ведомство находится на финальной стадии расследования дела экс- народного депутата Николая Мартыненко, открытого по фактам получения неправомерной выгоды при закупках государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" оборудования у чешской компании Škoda JS.

Глава НАБУ назвал манипуляцией решение суда, которое предписывает закрыть дело Мартыненко. "Во-первых, само постановление незаконно. Вопрос об обязательстве закрытия дела не входит в компетенцию суда. Это решение явно незаконно. Во-вторых, там было обязательство рассмотреть ходатайство, а не закрыть дело. Команда защиты Мартыненко все это искажает. Это постоянный, непрерывный процесс: вместо того, чтобы работать в правовой плоскости, отдельные защитники переносят защиту своего клиента в Фейсбук", - заявил Сытник.