Адвокаты Януковича требуют допросить Матиоса по делу о госизмене

Матиос занимал одну из руководящих должностей в Администрации Януковича.

Защита Януковича требует от ГПУ допросить Матиоса в качестве свидетеля в деле о госизмене Януковича ZN.UA

Сторона защиты бывшего президента-беглеца Виктора Януковича требует от Генпрокуратуры по делу о государственной измене допросить в качестве свидетеля главного военного прокурора Анатолия Матиоса, заявил адвокат Виталий Сердюк.

Главная военная прокуратура обвиняет Януковича в бездействии, которое заключалось в нереагировании на протяжении всего 2013 года и по 1 марта 2014 года включительно на вызовы со стороны РФ. Сам Матиос в этот период занимал одну из руководящих должностей в Администрации президента, передает "Украинская правда".

"Поэтому ему должно быть известно или присутствовала в Администрации Президента в 2013 году и в январе-феврале 2014 года информация о ведении РФ информационно-пропагандистской подрывной деятельности против Украины, как это говорится в тексте сообщения о подозрении, докладывались эти факты президенту Виктору Януковичу, какие меры были приняты по этому поводу", - сказал Сердюк.

Ранее Матиос заявил, что Генеральная прокуратура планирует передать в суд обвинительный акт по уголовному делу о госудаственной измене экс-президента Виктора Януковича в январе.

Напомним, в Святошинском районном суде Киева 28 ноября состоялся допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу об убийстве 48 участников Евромайдана сотрудниками милицейского спецподразделения "Беркут" Александром Маринченко, Сергеем Тамтурой, Олегом Янишевским, Павлом Аброськиным и Сергеем Зинченко. Во время судебного заседания генпрокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.

Печерский районный суд Киева в среду, 14 декабря, дал разрешение на арест беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, а через две недели - объявил перерыв на неопределенный срок в рассмотрении ходатайства о проведении заочного расследования в отношении Януковича.