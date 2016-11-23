Адвокат Януковича сообщил о пробном видеоозвонке из Ростова

Защита беглого экс-президента утверждает, что допрос в режиме видеконференции состоится в назначенное время.

Янукович начал осваивать скайп Андрей Товстыженко, ZN.UA

Защита бывшего президента Украинызаверила, что его допрос в деле об убийствах участников Революции Достоинства состоится в назначенное время, и что уже был совершен пробный звонок.

Как заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк в эфире телеканала "112. Украина" в среду, 23 ноября, между Святошинским судом Киева и Ростовским судом РФ был проведен сеанс тестовой связи. Защитник добавил, что связь отличная, проблем во время коммуникации не возникло.

Кроме того, Сердюк заявил, что допрос инициировал сам Яункович, а Генпрокуратура Украины не направляла запросы в следственные органы РФ. Кроме того, по словам адвоката, ГПУ были переданы адрес и документы и пребывании президента-беглеца на территории России.

"Допрос, которого так долго ждала защита, произойдет. Он был инициирован Януковичем, именно он обращался в Святошинский суд с этой просьбой. Я опровергаю информацию о запросах, ни одного запроса в РФ с просьбой оказать содействие в допросе Януковича не приходило… Виктор Федорович активно готовится к допросу. Он будет проходить только в открытом режиме, любые попытки сделать его закрытым будут незаконны", – заверил адвокат Януковича.

Как сообщалось, Святошинский районный суд Киева принял решение допросить бывшего президента Украины Виктора Януковича и экс-командующего Внутренними войсками Станислава Шуляка в режиме видеоконференции 25 ноября в 13:00 в качестве свидетелей по делу об убийствах участников Евромайдана сотрудниками милицейского спецподразделения "Беркут".

Ранее начальник Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, российская сторона ответила на запрос о допросе президента-беглеца в режиме видеоконференции.

Напомним, что в структуре Генеральной прокуратуры Украины создано Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. Как сообщила пресс-служба ГПУ, первой задачей новой структурной единицы прокуратуры станет завершение досудебного расследования и передача в суд "Большого уголовного дела" относительно беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения.