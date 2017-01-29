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Адвокат Януковича назвал условия приезда беглого президента в Украину

29 января в 18:35

Экс-президент готов участвовать в судебном заседании о госизмене  в дистанционном режиме.

Янукович Ростов
Защита Януковича дала понять, что он не осмелится посетить заседание Печерского суда
Кадр/YouTube
Защита экс-президента Виктора Януковича заявляет, что он готов прибыть в Украину для участия в судебном рассмотрении уголовного производства о его государственной измене только в том случае, если президенту-беглецу обеспечат безопасность, а также проведут "объективное расследование покушения" на него.

"Он будет участвовать в рассмотрении данного дела, несмотря на нежелание руководителей Генеральной прокуратуры. Но с начала дела это будет дистанционное участие. Защита делает все, чтобы как можно скорее было закончено расследование по делу о покушении на Виктора Януковича", – сказал адвокат беглого президента Виталий Сердюк в эфире телеканала "112. Украина" вечером в воскресенье, 29 января.

Адвокат заверил, что если "дело будет расследовано, будут установлены лица, и государство сможет обеспечить безопасность", то у Януковича появится "возможность участвовать в рассмотрении дела лично".

Сердюк подтвердил, что защиту Януковича уведомили о продлении сроков досудебного расследования до 28 марта, а также о намерениях прокуратуры сообщить защите экс-президента о завершении расследования.

"Да, у нас имеется информация о вызове на завтрашний день для проведения определенных процессуальных действий. По этому поводу лично Виктор Янукович подписал открытое обращение к ГПУ, которое завтра будет представлено и обнародовано для общества", – подытожил адвокат.

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Как сообщалось, 20 января Печерский суд разрешил заочное  расследование по делу о госизмене Януковича.

Ранее следствие получило фотокопию обращения Януковича к президенту РФ Владимиру Путину от 1 марта 2014 года с просьбой ввести российские войска в Украину.

Во время судебного заседания 28 ноября по делу "беркутовцев", подозреваемых в убийствах участников Революции Достоинства, генпрокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.

По материалам: 112 Украина
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Тэги Янукович госизмена суд ГПУ
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1 комментарий
  • Петя Симоненко Сегодня, 19:49 Небольшая "несогласованность" в понимании этого судебного процесса: прокуратура рассматривает это дело, как государственную измену - "покушение на Украину", а беглый Янукович хочет поговорить только о "покушении на себя, любимого"...!! Ответить Цитировать Пожаловаться
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