Адвокат Януковича назвал условия приезда беглого президента в Украину

Экс-президент готов участвовать в судебном заседании о госизмене в дистанционном режиме.
"Он будет участвовать в рассмотрении данного дела, несмотря на нежелание руководителей Генеральной прокуратуры. Но с начала дела это будет дистанционное участие. Защита делает все, чтобы как можно скорее было закончено расследование по делу о покушении на Виктора Януковича", – сказал адвокат беглого президента Виталий Сердюк в эфире телеканала "112. Украина" вечером в воскресенье, 29 января.
Адвокат заверил, что если "дело будет расследовано, будут установлены лица, и государство сможет обеспечить безопасность", то у Януковича появится "возможность участвовать в рассмотрении дела лично".
Сердюк подтвердил, что защиту Януковича уведомили о продлении сроков досудебного расследования до 28 марта, а также о намерениях прокуратуры сообщить защите экс-президента о завершении расследования.
"Да, у нас имеется информация о вызове на завтрашний день для проведения определенных процессуальных действий. По этому поводу лично Виктор Янукович подписал открытое обращение к ГПУ, которое завтра будет представлено и обнародовано для общества", – подытожил адвокат.
Как сообщалось, 20 января Печерский суд разрешил заочное расследование по делу о госизмене Януковича.
Ранее следствие получило фотокопию обращения Януковича к президенту РФ Владимиру Путину от 1 марта 2014 года с просьбой ввести российские войска в Украину.
Во время судебного заседания 28 ноября по делу "беркутовцев", подозреваемых в убийствах участников Революции Достоинства, генпрокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.112 Украина