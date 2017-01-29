Адвокат Януковича назвал условия приезда беглого президента в Украину

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Экс-президент готов участвовать в судебном заседании о госизмене в дистанционном режиме.

Защита Януковича дала понять, что он не осмелится посетить заседание Печерского суда Кадр/YouTube

Защита экс-президентазаявляет, что он готов прибыть в Украину для участия в судебном рассмотрении уголовного производства о его государственной измене только в том случае, если президенту-беглецу обеспечат безопасность, а также проведут "объективное расследование покушения" на него.

"Он будет участвовать в рассмотрении данного дела, несмотря на нежелание руководителей Генеральной прокуратуры. Но с начала дела это будет дистанционное участие. Защита делает все, чтобы как можно скорее было закончено расследование по делу о покушении на Виктора Януковича", – сказал адвокат беглого президента Виталий Сердюк в эфире телеканала "112. Украина" вечером в воскресенье, 29 января.

Адвокат заверил, что если "дело будет расследовано, будут установлены лица, и государство сможет обеспечить безопасность", то у Януковича появится "возможность участвовать в рассмотрении дела лично".

Сердюк подтвердил, что защиту Януковича уведомили о продлении сроков досудебного расследования до 28 марта, а также о намерениях прокуратуры сообщить защите экс-президента о завершении расследования.

"Да, у нас имеется информация о вызове на завтрашний день для проведения определенных процессуальных действий. По этому поводу лично Виктор Янукович подписал открытое обращение к ГПУ, которое завтра будет представлено и обнародовано для общества", – подытожил адвокат.

Как сообщалось, 20 января Печерский суд разрешил заочное расследование по делу о госизмене Януковича.

Ранее следствие получило фотокопию обращения Януковича к президенту РФ Владимиру Путину от 1 марта 2014 года с просьбой ввести российские войска в Украину.

Во время судебного заседания 28 ноября по делу "беркутовцев", подозреваемых в убийствах участников Революции Достоинства, генпрокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.