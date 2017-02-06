Администрация Трампа занимает сильную позицию в вопросе российской агрессии – Ельченко

Резкое заявление нового постпреда США в ООН по поводу российской агрессии стало для Кремля неожиданностью, заявил дипломат.

Ельченко лично провел для нового постпреда США в ООН брифинг по украинской проблематике twitter.com/MFA_Ukraine

Новая администрация США в полной мере информирована о ситуации в Украине и продолжает занимать сильную позицию по вопросу российской агрессии, заявил постоянный представитель Украины в ООН

В интервью агентству "Укринформ" дипломат указал, что Украина и ее партнеры были приятно удивлены сильной позицией нового постпреда США в ООН Никки Гейли относительно Украины.

"Я с ней встречался несколько раз – и до, и после заседания Совбеза. Она лично просила меня рассказать о том, что происходит (на Востоке Украины – ред.), я ей сделал детальный брифинг. По моему мнению, постоянный представитель США полностью в курсе событий относительно ситуации на Донбассе и все знает про Крым. Озвученная ею позиция подтверждает, что новая администрация США в полной мере ознакомлена с ситуацией в Украине и продолжает занимать сильную позицию по данному вопросу – отметил он.

Ельченко подтвердил, что заявление США стало полной неожиданностью для российской стороны и привело в смятение постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина.

"Я абсолютно с этим соглашусь, потому что видел выражение лица господина Чуркина в тот момент. Мне кажется, что для него это было полной неожиданностью. Он не ожидал такого резкого заявления со стороны нового постпреда США. Однозначно", - заключил он.

Напомним, на заседании Совбеза ООН 2 февраля новый постпред США в ООН Никки Хейли осудила российскую агрессию в Украине, призвав РФ прекратить оккупацию Крыма и обеспечить соблюдение боевиками ОРДЛО Минских соглашений.

Подробнее об отношениях Киева с новой администрацией США и ходе Минского процесса читайте в статье Сергея Рахманина "Не ждать Годо!" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".