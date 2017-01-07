Администрация президента Украины наняла лоббистов в США

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Лоббистская компания будет работать над "усилением" американско-украинских связей.

Украина будет платить 50 тысяч долларов в месяц лоббистской компании в США. Андрей Товстыженко, ZN.UA

Администрация президента Украины наняла лоббистскую компанию BGR Group, основателем которой выступает бывший глава комитета Республиканской партии и экс-губернатор штата Миссисипи Хейли Барбором.

Как сообщает Deutsche Welle, об этом свидетельствуют данные на сайте отдела регистрации иностранных агентов Департамента юстиции США. Согласно американскому законодательству, любой, кто выполняет заказы иностранных правительств, должен известить о своих действиях и обнародовать данные о клиентах.

BGR Group предоставила всю эту информацию 1 января 2017 года. Согласно с ней, адрес заказчика - Украина, Киев, улица Банковая, 11. Целью деятельности компании указано "усиление связей между США и Украиной и поощрение американских частных предпринимателей инвестировать в Украину". За это Украина будет платить лоббистской компании 50 тысяч долларов ежемесячно до конца 2017 года.

В конце декабря Барбур и BGR Group договорились с Украиной о "выработке и имплементации стратегии" в сферах развития бизнеса и правительственных связей. Речь идет в частности и об организации встреч украинских чиновников с американскими.

Тем временем, вице-президент США Джозеф Байден может в конце следующей неделе посетить Украину. Хотя визит еще официально не подтвержден. Но эксперт и бывший посол США в Украине Джон Хербст считает, что Байден может приехать в Киев, чтобы усложнить для Трампа "продажу" Украины.