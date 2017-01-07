Администрация президента Украины наняла лоббистов в США

Лоббистская компания будет работать над "усилением" американско-украинских связей.
Как сообщает Deutsche Welle, об этом свидетельствуют данные на сайте отдела регистрации иностранных агентов Департамента юстиции США. Согласно американскому законодательству, любой, кто выполняет заказы иностранных правительств, должен известить о своих действиях и обнародовать данные о клиентах.
BGR Group предоставила всю эту информацию 1 января 2017 года. Согласно с ней, адрес заказчика - Украина, Киев, улица Банковая, 11. Целью деятельности компании указано "усиление связей между США и Украиной и поощрение американских частных предпринимателей инвестировать в Украину". За это Украина будет платить лоббистской компании 50 тысяч долларов ежемесячно до конца 2017 года.
В конце декабря Барбур и BGR Group договорились с Украиной о "выработке и имплементации стратегии" в сферах развития бизнеса и правительственных связей. Речь идет в частности и об организации встреч украинских чиновников с американскими.
Тем временем, вице-президент США Джозеф Байден может в конце следующей неделе посетить Украину. Хотя визит еще официально не подтвержден. Но эксперт и бывший посол США в Украине Джон Хербст считает, что Байден может приехать в Киев, чтобы усложнить для Трампа "продажу" Украины.Deutsche Welle (Українська редакція)