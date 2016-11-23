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Звонки с таксофонов на фиксированные номера по всей Украине с 1 января будут бесплатными

23 ноября в 17:32

Сеть таксофонов в Украине насчитывает 6 тыс. штук. Можно буде бесплатно звонить не только по городу, но по всей стране.

таксофон
Отыскав таксофон, можно будет звонить бесплатно в любой город Украины
slovo.odessa.ua
ПАО "Укртелеком" с 1 января 2017 года отменяет плату на звонки с таксофонов на фиксированные номера по всей территории Украины.

Как сообщает пресс-служба компании, сеть таксофонов сейчас насчитывает почти 6 тыс. штук. Они расположены в общественных местах как в крупных городах, так и небольших населенных пунктах. Это вокзалы, пляжи, центральные и спальные районы города, торговые центры, лечебно-оздоровительные учреждения и т.п. На данный момент звонки с таксофонов бесплатны только в пределах города.

Также с 1 января не будут тарифицироваться и разговоры с абонентами SIP-телефонии "Укртелекома" (код "892").

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Напомним, что конечным владельцем "Укртелекома" является группа "СКМ" донецкого бизнесмена Рината Ахметова.

В сентябре НКРСИ утвердила повышение тарифов для "Укртелекома". Согласно решению НКРСИ, повышение тарифов будет проведено в два этапа: до 31 декабря 2016 года предусмотрено повышение в среднем на 10,6% для населения и бюджетных учреждений, а с 1 января 2017 года - для бюджетных учреждений на 21,2%.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Укртелеком город
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