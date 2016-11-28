Зимбабве впервые за семь лет выпустило собственную квазивалюту

Жители страны восприняли нововведение благосклонно, но все же опасаются повторения гиперинфляции 2009 года.

Новая квазивалюта страны выглядит именно так

страны начали выпуск квазивалюты, названной "банкнотой-облигацией", в понедельник, 28 ноября. Выпуск такого рода валюты призван решить проблему нехватки платежных средств в стране, сообщает агентство Acossiated Press

Ранее основными платежными средствами Зимбабве были американский доллар и южноафриканский ранд, после обесценивания в 2009 году зимбабвийского доллара.

Выпуск квазивалюты дал жителям Зимбабве надежду на решение проблемы острой нехватки наличных средств, при общем скептицизме по отношению к способности правительства президента Роберта Мугабы управлять валютной ситуацией в стране.

В 2008 и 2009 годах Центральный банк Зимбабве напечатал большой тираж зимбабвийского доллара, что привело к гиперинфляции в стране и обесцениванию национальной валюты. По данным МВФ, гиперинфляция в Зимбабве в те годы достигла 500 млрд процентов. Люди потеряли сбережения и пенсии, ситуацию удалось решить лишь полностью отказавшись от использования национальной валюты, и перейдя на использование американского доллара и ряда других иностранных валют.

В этом году у правительства Зимбабве не оказалось достаточного количества валютных средств для своевременной выплаты зарплаты госслужащим, полицейским и военнослужащим. Нехватка денежных средств привела к тому, что люди устраивались на ночлег у отделений банков в надежде получить немного долларов. В понедельник банки Зимбабве начали выдавать людям "банкноты-облигации".

"Я рад, что наконец получил некоторые наличные деньги после нескольких дней в очереди банка", - отметил местный житель Тенсон Тигере, получивший в банке 40 "банкнот-облигаций" и 10 долларов США.

"В то же время я не уверен в том, что эти "банкноты-облигации" являются решением проблемы. Они могут обесцениться так же быстро, как и зимбабвийский доллар", - сказал он.

В Центральном банке уже сообщили о том, что новая квазивалюта будет выпускаться номиналом два и пять долларов, хотя в понедельник были выпущены только купюры номиналом в два доллара. Также в банке отметили скорый выпуск монет номиналом в один доллар.

В субботу, 26 ноября, Резервный банк Зимбабве сообщил о том, что новая валюта связана номиналом с долларом США и обеспечена облигациями на сумму 200 млн долларов по договору с "Афрексимбанком".

Некоторые поставщики с радостью отнеслись к вводу новой валюты, но сообщили о том, что будут осторожны и перестанут принимать ее, если та начнет обесцениваться.

"Любой, кому нужна иностранная валюта для импорта, должен будет пойти на черный рынок. Неизбежно "банкноты-облигации" потеряют свою стоимость. Это возвращение к долларовому сценарию Зимбабве", - сказал находящийся в Зимбабве консультант по экономическим вопросам Джон Робертсон.

Напомним, в 2013 году в преддверии выборов в бюджете Зимбабве оставалось чуть более двух сотен долларов, тогда как на их проведение требовалось более 100 миллионов. Тем не менее, в марте 2013 года президент нищей страны Роберт Мугабе потратил на свой день рождения 600 тысяч долларов.