"Жесткий" сценарий Brexit будет стоить Великобритании 82 млрд долларов в год - Times

Резкое падение ВВП Великобритании заставит министров сократить государственные расходы или повышать налоги.

ВВП Великобритании может упасть на целых 9,5% в случае "жесткого" Brexit European Parliament / Flickr

Кабинет министров Великобритании предупреждает, что государственная казна может потерять до 66 млрд фунтов в год (82 млрд долларов) налоговых поступлений в случае жесткого сценария выхода страны из Евросоюза , пишет британская газета The Times

ВВП может упасть на целых 9,5%, а резкое падение доходов заставит министров сократить государственные расходы или повышать налоги.

"Жесткий" сценарий Brexit предполагает выход Великобритании не только из ЕС, но и из европейской зоны свободной торговли. При мягком сценарии Brexit - доступ к единому рынку будет сохранен на условиях, в большей или меньшей степени близких к нынешним.

Напомним, что сторонники так называемого Brexit победили в Великобритании по результатам референдума о сохранении членства страны в Евросоюзе. Так, за выход из ЕС проголосовали 51,9, тогда как за сохранение членства – 48,1%. При этом Шотландия, Северная Ирландия и Гибралтар проголосовали за то, чтобы оставаться в ЕС.

Премьер-министр Тереза Мэй заверила: Британия не будет начинать переговоры по Brexit в этом году. Ранее британский министр Лиам Фокс, отвечающий в новом правительстве за переговоры с ЕС о торговых соглашениях, назвал примерную дату Brexit – 1 января 2019 года.