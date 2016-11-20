Жебривский оценил восстановление инфраструктуры Донбасса в $ 20 млрд

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У Донецкой ОВГА есть дорожная карта восстановления области.

В этом году на восстановление инфраструктуры Донецкой области выделено почти три миллиарда гривень ZN.UA

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что на полноенужно более 20 миллиардов долларов.

"Дорожная карта восстановления инфраструктуры Донбасса, и, я бы сказал, не восстановления, а строительство новой инфраструктуры Донбасса у нас есть. На возобновление инфраструктуры Донбасса нужно более 20 миллиардов долларов", – сказал Жебривский в эфире телеканала "112. Украина" вечером в субботу, 19 ноября.

Глава ОВГА также отчитался о бюджетных средствах, выделенных на восстановление Донецкой области, а также рассказал о перспективах строительства и ремонта объектов инфраструктуры.

"Донецкая область летом получила 2,5 миллиарда гривень. Деньги только начали использовать, и их конечная реализация произойдет только весной 2017 года. От Регионального фонда развития мы получили 300 миллионов, которые используем на ремонт мостов, дорог, на строительство больницы. На следующий год мы запланировали восстановить 10 мостов, 23 дома в Марьинке. В планах – строительство 21 школы, госпиталей, их оснащение и модернизация. На жилищно-коммунальные объекты будут выделены деньги. Это и теплотрассы, и водопроводы, и многое другое", – уточнил Жебривский.

В августе 2015 года председатель Донецкой областной военно-гражданской госадминистрации Павел Жебривский заявил, что на восстановление инфраструктуры Донецкой области, разрушенной военными действиями боевиков, необходимо более 600 миллионов гривень.

Напомним, 31 августа, Кабинет Министров Украины одобрил концепцию государственной программы "Восстановление и развитие мира в восточных регионах Украины", посвященную ликвидации последствий российской агрессии в Донбассе.