Зерновая госкорпорация останется без руководства – СМИ

Григорович уйдет в отпуск, после которого не вернется.

Руководитель ГПЗКУ уволился kisanfood.com

Исполняющий обязанности председателя ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" Александр Григорович покидает свой пост. Об этом рассказал источник в, пишет LIGA.net

По данным собеседника, Григорович с 21 апреля уйдет в отпуск и не вернется на работу в ГПЗКУ.

Напомним, госкорпорация уже второй год остается без постоянного руководителя.

ГПЗКУ - вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 55 филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,75 млн тонн сельхозкультур, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов - около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.

Относительно успешности деятельности компании, информация, которая находится в доступе, достаточно противоречивая. По одним данным, последние три года компания убыточна. Сумма убытков: 2014 год – 3,536 млрд грн, 2015 год – 3,029 млрд грн, 2016 год - около 600 млн грн. По другим - валовая прибыль ГПЗКУ за 2016 год увеличилась почти на 145 млн грн и составила более 2,2 млрд грн.

Напомним, что Кабинет министров принял постановление, согласно которому ГПЗКУ исключено из перечня объектов госсобственности, подлежащий приватизации в 2016-2017 годах.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении четырем лицам, причастным к причинению ущерба ОАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация Украины" в размере более 60 млн долларов (свыше 1,6 млрд грн).