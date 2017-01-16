Завтра в Давосе Си Цзиньпин займет роль непривлекательного лидера бизнес-элит - Bloomberg

Вопросом остается, как далеко Пекин зайдет в процессе заполнения глобальных пробелов, которые оставят США во главе с Трампом.

Си Цзиньпин в Давосе завтра подчеркнет влияние Китая. Сайт президента России

Когда лидер КНР, он станет непривлекательным лидером ориентированного на торговлю мирового порядка, над которым насмехается Дональд Трамп. Новая роль китайского лидера станет самым большим испытанием для него.

Об этом сегодня пишет Bloomberg, напоминая, что Си станет первым в истории главой китайского государства, который выступит на Мировом экономическом форуме в Давосе. Неназванный дипломат сказал изданию, что его речь станет "планом для будущего развития человеческого общества". Слова Си прозвучат за три дня до инаугурации нового президента США, который ставит под сомнение американский курс на свободную торговлю и дает причины для делового мира начать заниматься самоанализом.

Присутствие в Давосе Си Цзиньпина подчеркивает шанс закрепить влиятельную роль Китая после десятилетий экономического и военного доминирования США. Оглядываясь на протекционизм и самоизоляцию Трампа, а также на выход Великобритании из ЕС, китайский лидер предлагает гарантию, что крупнейшая торговая страна мира защитит структуры, которые способствовали глобализации и экономическому росту.

Вопросом остается, как далеко Си Цзиньпин зайдет в заполнении пробелов, которые оставит Трамп на мировой арене. В прошлом он прислушался к опыту своих предшественников и избегал иностранной путаницы. Китаю также не хватает опыта в глобальном управлении, чтобы подкрепить свой экономический вес. Это ограничивает спектр его инструментов для достижения масштабных амбиций.

Ранее стало известно, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо решил не ехать на форум в Давосе. Вместо этого он собирается встретиться с избирателями в разных городах своей страны. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд тоже не поедут в Давос в этом году.