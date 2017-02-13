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Завод Порошенко "Ленинская кузница" будет ремонтировать военные корабли – СМИ

13 февраля в 11:00

Первым отремонтируют флагман Военно-морских сил Украины фрегат "Гетьман Сагайдачный".

Фрегат "Гетьман Сагайдачный"
Флагман "Гетьман Сагайдачный" будет ремонтировать завод Порошенко
mil.gov.ua
Киевский судостроительный завод "Ленинская кузница" Петра Порошенко будет ремонтировать корабли Военно-морских сил Украины в Черноморске, сообщает Думская со ссылкой на генеральный догов №49-07-17, который заключен между "Ленинской кузницей" и ЧАО "Ильичевский судоремонтный завод".

Договор предусматривает проведения ремонта кораблей и судов на территории последнего за 10% от тендерной стоимости работ. Работы будут производится персоналом "Кузницы".

Первым отремонтируют  флагман Военно-морских сил Украины фрегат "Гетьман Сагайдачный", на ремонт которого в этом году потратят 91 миллион гривен.

В условиях тендера указано, что в нем могут участвовать лишь предприятия, имеющие выход к морю. Заключив договор с Черноморском, "Ленкузница" это условие выполнила. Кроме киевского завода в конкурсе принимает участие ООО "Судостроительная судоремонтная компания "Николаевская верфь".

"Ленинская кузница" специализируется на производстве танкеров-химовозов, сухогрузов, контейнеровозов, рыболовных морозильных траулеров, судов специального назначения, котельных агрегатов и судоремонте.

Кроме того, сейчас киевский судостроительный завод "Ленинская кузница" строит боевые катера для ВМСУ (четыре катера "Гюрза-М" и два "Кентавра").

Основным акционером компании выступает ПАО Недиверсифицированный корпоративный инвестфонд "Прайм Эссетс Капитал", ранее известный, как фонд Петра Порошенко.

Смотрите фото: В Киеве заложили два катера "Кентавр" для ВМС Украины

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины в 2015 году планировало подготовить проект модернизации флагмана украинского флота - фрегата "Гетман Сагайдачный". Средства на осуществление работ должны были заложить в государственный оборонный заказ на 2016 год. Планировалось, что судно полностью реконструируют в 2018 году.

О перспективах речного транспорта Украины, который занимает в грузоперевозках 0,2%, читайте в статье Романа Семенуха "Речной транспорт Украины: выйдем на воду или сядем на мель?" в свежем номере газеты "Зеркало недели". 

По материалам: Думская
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Тэги суд завод ремонт военный флаг
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2 комментария
  • Ludmila Malzewa Сегодня, 11:45 Откати вже отримали ті, що при Дворі Імператора у вигляды посадових окладів по 10000000, 400000, тощо, на фоні 3200 грн мінімалки, внаслідок судової та інших "реформ", що будуть захищати Імерію, Імератора Поршенко та кумівських дворян! Україна залишилася з розграбованим соціалістичним майном, з папірцями- Майновими сертифікати, без Фондового ринку з мільйонним збіднілим українським народом, знеціненими гривнями і неможливістю захистити свої політичні та економічні права у судах - бо грошей не вистачить. А Імператор "проводить реформи" Что б покой себе устроить.Тут соседи беспокоить Стали хитрогоо царя,Страшный вред ему творя.Чтоб концы своих владений Охранять от нападений,Должен был он содержать Многочисленную рать. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • RI9AHlJsPlikbbk Сегодня, 11:20 Интересно во что это выльется для бюджета. Я так понимаю. что заказы для заводов ПОРОШЕНКА поступают без ОТКАТОВ. Дальше уже не кому давать откат это потолок. Ответить Цитировать Пожаловаться
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