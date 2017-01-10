Запасы украинского газа с начала года сократились на 489 миллионов кубометров

Только 8 января из хранилищ было отобрано 86,3 миллиона кубометров газа.

Запасы газа в подземных хранилищах Украины сократились на 4% ekipaj / Depositphotos

Запасы природного газа вУкраины с 1 по 8 января сократились на 4%, или на 489 миллионов кубических метров, - до 11,46 миллиарда куб.м. с 11,949 миллиарда куб.м, сообщили в пресс-службе оператора газотранспортной системы Украины государственной компании "Укртрансгаз".

По данным компании, 8 января из хранилищ было отобрано 86,3 миллиона кубометров газа, передает УНИАН.

Ранее сообщалось, что Украина с 13 октября по 26 ноября 2016 года снизила запасы природного газа в своих подземных хранилищах на 6,8% (на 996,36 млн куб. м) – до 13 млрд 735,67 млн куб. м.

25 ноября 2016 года исполнился ровно год, как НАК "Нафтогаз Украины" прекратил импорт газа со стороны Российской Федерации. За этот период Украина получила из Европы около 10,7 млрд куб. м газа.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил о готовности продать Украине 1,5-4 млрд кубометров газа.

НАК "Нафтогаз Украины" готов купить российский газ только в случае снижения цены.