Запасы нефти в России могут иссякнуть через 12 – 15 лет – экс-министр экономики РФ

Выход из такого моноресурсного состояния экономики может очень болезнен.
"По всем ощущениям, по всем трендам, которые мы видим сегодня, не будет повторения такого суперсырьевого цикла. Надо к этому готовиться", - заявил банкир, сообщает DW.
По его словам, выход из такого моноресурсного состояния экономики может очень болезнен. "Он (выход – ред) всегда связан либо с революционными проявлениями, либо с гражданской войной, либо с сильной зависимостью от зарубежных стран", - считает глава "Сбербанка".
По мнению Грефа многие "люди во власти" в России достаточно хорошо представляют себе подобную ситуацию, но не все готовы к переменам. При этом единственным безболезненным выходом из "моноресурсного состояния" Греф считает диверсификацию экономики.
Ранее сообщалось, что нефти в России хватит не более чем на 20 лет.
Напомним, что в первой половине 2016 года Россия получила от экспорта газа 15 миллиардов долларов дохода. Но это на 31,6% меньше чем за аналогичный период годом ранее. Также сильно упали доходы России от продажи нефти. В первой половине 2016 года они были на уровне 32,9 миллиардов долларов, или на 31,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом Москва попыталась нарастить экспорт "черного золота" на 6,1%. Но все равно получила на 14,5 миллиардов долларов дохода меньше, чем в прошлом году.Deutsche Welle (Русская редакция)