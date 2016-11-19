Закон о выплатах обманутым вкладчикам банков вступил в силу

Он позволит вкладчикам банка "Михайловский" получить компенсацию потерянных средств от государства.
Уже на следующий день его подписал президент Петр Порошенко, а сегодня он вступил в силу. Таким образом, через 20 дней Фонд гарантирования вкладов должен начать выплаты средств вкладчикам после проверки документов.
В Фонды гарантирования вкладов говорят, что принятие закона даст правовые основания для выплаты возмещения большинстве "спорных" вкладчиков, которые оформляли вклады на связанные с банком "Михайловский" финансовые компании. Речь идет о 14 тысяч человек с депозитами на общую сумму 1,2 миллиарда гривен.
Ранее глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что собственник банка Виктор Полищук, которого она назвала "проходимцем", и глава правления Игорь Дорошенко сядут в тюрьму минимум на 5 лет за то, что с делали с "Михайловским".
Фигуранты дела подозреваются в выводе из банка "Михайловский" 870 млн грн средств вкладчиков и доведении финучреждения до неплатежеспособности. По данным Нацбанка, совершенные руководством "Михайловского" только за один день (20 мая) транзакции на сумму около 1 млрд грн привели к увеличению нагрузки на Фонд гарантирования вкладов до 2,6 млрд грн. В НБУ считают сделки незаконными и намерены через суд добиваться их отмены.УНИАН