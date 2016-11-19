Топ Новости
<
>

Закон о выплатах обманутым вкладчикам банков вступил в силу

19 ноября в 10:43

Он позволит вкладчикам банка "Михайловский" получить компенсацию потерянных средств от государства.

Банк Михайловский
Через 20 дней вкладчики "Михайловского" начнут получать свои деньги.
Wikimapia.org
Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возмещения физическим лицам через систему гарантирования вкладов физических лиц вреда, причиненного злоупотреблениями в сфере банковских и других финансовых услуг", который позволит вернуть средства обманутым вкладчикам банка "Михайловский", был принят Верховной Радой 15 ноября.

Уже на следующий день его подписал президент Петр Порошенко, а сегодня он вступил в силу. Таким образом, через 20 дней Фонд гарантирования вкладов должен начать выплаты средств вкладчикам после проверки документов.

В Фонды гарантирования вкладов говорят, что принятие закона даст правовые основания для выплаты возмещения большинстве "спорных" вкладчиков, которые оформляли вклады на связанные с банком "Михайловский" финансовые компании. Речь идет о 14 тысяч человек с депозитами на общую сумму 1,2 миллиарда гривен.

Читайте также: Суд арестовал ТРЦ "Гулливер" в рамках дела о хищении средств банка "Михайловский"

Ранее глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что собственник банка Виктор Полищук, которого она назвала "проходимцем", и глава правления Игорь Дорошенко сядут в тюрьму минимум на 5 лет за то, что с делали с "Михайловским".

Фигуранты дела подозреваются в выводе из банка "Михайловский" 870 млн грн средств вкладчиков и доведении финучреждения до неплатежеспособности. По данным Нацбанка, совершенные руководством "Михайловского" только за один день (20 мая) транзакции на сумму около 1 млрд грн привели к увеличению нагрузки на Фонд гарантирования вкладов до 2,6 млрд грн. В НБУ считают сделки незаконными и намерены через суд добиваться их отмены.

По материалам: УНИАН
Читайте также
Тэги банк закон Михайловский выплаты Украина возмещение
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.05
EUR 27.92
Последние новости