Закон о рынке электроэнергии предусматривает корпоратизацию "Укрэнерго" и разделение ГП "Энергорынок" - эксперт

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Облэнерго также будут разделены на распределительные и сбытовые компании.

"Укрэнерго" будет корпоратизирована Обозреватель

Закон о новом рынке электроэнергии,13 апреля, предусматривает реализацию ряда серьезных организационных и структурных изменений в компаниях отрасли, которые затронут, в частности, НЭК "Укрэнерго", ГП "Энергорынок" и облэнерго.

Об этом рассказала член стратегического совета ГО "Киевский институт энергетических исследований", директор "ТрансЭнергоКонсалтинг" Светлана Голикова. Мнение специалиста в своем материале для ZN.UA приводит Алла Еременко.

Так, модель "единого покупателя-продавца" (т. е. – оптовый рынок), будет действовать до лета 2019 года. За это время НКРЭКУ и Кабмин должны будут принять более 60 документов, регулирующих отношения на рынке. У потребителей со временем появится возможность выбора поставщика.

Как отмечает специалист, ссылаясь на мнение экспертов (в т. ч. - европейских), на сегодня степень готовности необходимых нормативных актов — более 50%.

"Отдельный вопрос — развязывание узла накопившихся долгов. Здесь нужен отдельный закон, проект которого сейчас обсуждается", - говорится в статье.

Субъектов рынка также ожидают серьезные изменения. Так, НЭК "Укрэнерго" готовится к корпоратизации и пройдет процедуру сертификации. Его задача — быть независимым оператором системы передачи (ОСП).

"От работы "Укрэнерго" будет во многом зависеть и то, как энергосистема сможет быть синхронизирована с европейской ENTSO-E, что позволит не только получить дополнительный рынок сбыта, но и покупать при необходимости конкурентоспособную электроэнергию у европейских компаний . И да, от российской энергозависимости мы тогда избавимся окончательно", - отмечает эксперт.

Госпредприятие "Энергорынок", в свою очередь, будет разделено на два отдельных предприятия – оператор рынка (ОР) и гарантированный покупатель (ГП). Первый будет работать как "своеобразная дневная энергобиржа", а второй — выполнять функцию сглаживания ценовых колебаний для потребителя и выполнения обязательств перед "зеленой" энергетикой.

Изменения также затронут облэнерго – они будут разделены на распределительную и сбытовую компании. В перспективе, ни их рыночном поле начнется борьба за конечного потребителя.

Отмечается, что подготовительный период закончится в 2019 году, и еще по меньшей мере год будет действовать переходный этап. В это время "Энергоатом" будет компенсировать гарантированному покупателю приобретения дорогой "зеленой" электроэнергии, но с июля 2020 г. эти обязанности будут возложены на системного оператора.

Напомним, 13 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект "О рынке электрической энергии Украины". В поддержку документа проголосовали 277 депутатов.

Закон предусматривает внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. При реализации закона предусматривается двухлетний переходной период.

Документ внедряет нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.

Подробнее о последствиях принятия Верховной Радой закона "О рынке электрической энергии Украины" и создании в Украине нового энергорынка читайте в статье Аллы Еременко "Обреченные на рынок электроэнергии" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".