Закон о рынке электроэнергии предусматривает замену "британской модели" энергорынком из нескольких сегментов

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Появление на рынке независимых поставщиков обеспечит условия для формирования различных тарифных предложений для потребителей.

Рынок электроэнергии в Украины будет организован по-новому torange.biz

Нынешняя модель энергорынка Украины базируется на старой британской модели единого пула, однако новая модель, прописанная в"О рынке электрической энергии Украины", предполагает создание нескольких новых рыночных сегментов.

Об этом в своем материале для ZN.UA пишет глава Всеукраинской агенции инвестиций и устойчивого развития, эксперт группы "Реформа энергетического сектора" Реанимационного пакета реформ Юлия Усенко. Автор отмечает, что сегодня украинский энергетический рынок действует по так называемой модели единого покупателя

В рамках данной модели, вся произведенная электроэнергия продается производителями в Оптовый рынок электрической энергии (ОРЭ) Украины. ОРЭ Украины действует в лице государственного предприятия "Энергорынок". Поставщики покупают электоэнергию по регулируемым (облэнерго) и нерегулируемым (независимые поставщики) тарифам для дальнейшей поставки потребителям.

"Все лицензированные производители и поставщики электроэнергии являются членами ОРЭ и работают на рынке согласно заключенным договорам о купле-продаже электроэнергии с ГП "Энергорынок". Действующий рынок регулируется, по сути, в ручном режиме, когда цены на генерацию, передачу и поставки устанавливает регулятор (НКРЭКУ)", – указывает Усенко.

По ее словам, данная модель базируется на старой британской модели единого пула 20-летней давности. В то же время, в современной Великобритании действует такой же рынок, как и целевая модель ЕС.

Эксперт указывает, что новая модель энергорынка, предлагаемая законом, предусматривает создание следующих сегментов рынка:

— рынок "на сутки вперед", который работает по принципу биржи, на которой определяется индикативная цена на электроэнергию, на которую ориентируются все участники рынка при заключении договоров в других сегментах рынка и подают свои заявки сегодня на завтра;

— рынок двусторонних договоров, который предусматривает заключение поставщиками или производителями прямых договоров с потребителями на условиях свободных цен;

— балансирующий рынок, который призван будет балансировать спрос и предложение электроэнергии в режиме реального времени. Цены на данном рынке будут самыми высокими.

По словам Усенко, появление на рынке новых и независимых поставщиков обеспечит условия для формирования различных тарифных предложений для потребителей, в том числе в зависимости от характерного для них графика загрузки.

"Здесь следует вспомнить также о том, что так называемые прямые договоры заключаются в произвольной форме и на условиях, определенных по договоренности сторон с определенным ограничением по обязательным объемам продажи на рынке на сутки вперед. Так что потребитель сможет выбирать себе поставщика по интересным для себя условиям, учитывая не только ценовое предложение, но и упрощенные подходы к заключению договора и условия его выполнения", – заключает эксперт.

Напомним, 13 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект "О рынке электрической энергии Украины". В поддержку документа проголосовали 277 депутатов.

Подробнее о сильных и слабых сторонах нового закона "О рынке электрической энергии Украины" читайте в материале Юлии Усенко "Что нам даст и что отнимет закон о рынке электроэнергии" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".